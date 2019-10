Ricomincia la tarantella su Radio Radicale. Di Maio: «Diamo i soldi ai terremotati»

In Manovra sono stati stanziati i fondi per prorogare la convenzione

La proroga della convenzione con Radio Radicale è stata inserita all’interno del testo della Manovra, ma – ancora una volta – l’argomento rischia di creare fratture insanabili all’interno della maggioranza. Il Movimento 5 Stelle, infatti, vuole cancellare il provvedimento (come dichiarato già in campagna elettorale e durante tutti i 15 mesi di esperienza di governo condiviso con la Lega); il Partito Democratico, invece, punta al rinnovo della convenzione come da sempre richiesto. Una fase di stallo che spacca in due (come se ce ne fosse bisogno) la maggioranza.

«All’interno del testo della Manovra 2020 ci sono di nuovo otto milioni di euro l’anno per tre anni destinati a Radio Radicale, che ha ha già ricevuto milioni di contributi dallo Stato – ha detto il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio a margine della sua informativa a Palazzo Madama sulla situazione siriana -. Quegli otto milioni diamoli ai terremotati, alle persone colpite dal sisma». Parole che sanno di populismo e condito da un sondaggio rilanciato dal Movimento 5 Stelle sul blog per chiedere agli utenti se quei 24 milioni (accompagnati dall’hashtag #24milioniper) debbano essere spesi per salvare Radio Radicale o per fare altro.

Radio Radicale, la maggioranza si spacca

«Utilizzate l’hashtag #24milioniper per fare sapere a noi, ma soprattutto a chi voterà questa porcata, come volete che vengano spesi i vostri soldi – si legge nell’articolo pubblicato sul Blog delle Stalle -. C’è solo l’imbarazzo della scelta e, destinare questi soldi a una Radio privata, per noi, non è un’opzione. È un’offesa per chi di questi soldi ha davvero bisogno!».

La replica del Pd

«Vedo rispuntare il riflesso pavloviano contro Radio Radicale in casa M5S – ha detto Filippo Sensi -. Si tratta di democrazia, di pluralismo e diritto all’informazione. Abbiamo vinto questa battaglia quando eravamo all’opposizione; non vorrei tornare a combatterla adesso che siamo maggioranza. Abbiamo già dato».

