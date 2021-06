Quali sono i prodotti Apple che potrebbero interferire con un pacemaker

Prevenire è meglio che curare. Apple, seguendo l’esempio di altre aziende concorrenti, ha reso pubblico l’elenco dei suoi dispositivi che potrebbero ostacolare il corretto funzionamento di un pacemaker o di un defibrillatore sottocutaneo. Si tratta, ovviamente, di indicazioni e suggerimenti per evitare che i magneti (molto ridotti, sia per dimensioni che per capacita magnetica) inseriti all’interno dei prodotti possano portare a un malfunzionamento di quegli apparati utilizzati per monitorare e curare la salute cardiaca di molte persone.

E le indicazioni sono ben precise: per sicurezza, infatti, chi ha un pacemaker (l’apparato che invia cariche elettriche per mantenere sempre attivo il muscolo cardiaco di pazienti con insufficienze) o ha un defibrillatore sottocutaneo (che serve a monitorare l’andamento del battito cardiaco intervenendo in caso di necessità, come quello impiantato al calciatore danese dell’Inter Christian Eriksen) dovrebbe tenere questi 28 prodotti Apple a distanza – fisica – di sicurezza dal lato sinistro del petto.

Apple e i prodotti che potrebbero interferire col pacemaker

«Per evitare potenziali interazioni con questi tipi di dispositivi medici, mantieni il tuo prodotto Apple a una distanza di sicurezza dal dispositivo medico (a una distanza superiore a 15 cm/6 pollici o a una distanza superiore a 30 cm/12 pollici se si ricarica in modalità wireless) – si legge nella nota pubblicata da Cupertino -. Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per linee guida specifiche». Inoltre, l’azienda sottolinea che qualora si sospettasse di un malfunzionamento del proprio dispositivo medico, occorre sospendere l’utilizzo dei suoi prodotti e contattare il proprio medico.

L’elenco

Si va dagli auricolari wirless, fino agli smartwatch passando per alcuni modelli di iPad, iPhone e Macbook. Questa la lista completa pubblicata da Apple (come già fatto in passato da Samsung e Huawei) sul proprio sito ufficiale.

AirPods e custodia di ricarica

AirPods e custodia di ricarica wireless

AirPods Pro e custodia di ricarica wireless

AirPods Max e Smart Case

Orologio Apple

Cinturini per Apple Watch con magneti

Accessori di ricarica magnetica per Apple Watch Watch

HomePod

HomePod mini

iPad

Ipad mini

iPad Air

iPad Pro

Smart Cover e Smart Folio per iPad

iPad Smart Keyboard e Smart Keyboard Folio

Tastiera magica per iPad

Modelli iPhone 12

Accessori MagSafe

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

Macbook Pro

iMac

Display Apple Pro XDR

Beats Flex

batte X

PowerBeats Pro

UrBeats3

Ovviamente non si tratta di dispositivi che sicuramente influiscono o influiranno con i pacemaker o defibrillatori sottocutanei. Si tratta solamente dell’elenco di prodotti realizzati dall’azienda di Cupertino che hanno al loro interno uno o più magneti. E proprio la carica magnetica potrebbe provocare un malfunzionamento dei dispositivi sanitari per la salute del cuore. Insomma, le regole e le indicazioni servono per prevenire e non per curare.