Sorpresa in Georgia, Qanon arriva al Congresso Usa

Qanon al Congresso degli Stati Uniti. La teoria del complotto che sta imperversando nell’estrema destra mondiale ha trovato la strada per entrare nel parlamento americano grazie a Marjorie Taylor Greene, una piccola imprenditrice del Nord della Georgia che ha vinto a sorpresa nelle primarie del 14esimo distretto dello Stato del Sud. Un successo che di fatto significa la sua elezione alla House of Representative il prossimo 3 novembre.

Qanon al Congresso: i timori dei Repubblicani

Taylor Greene ha vinto il ballottaggio con John Cowan, il candidato sostenuto dall’establishment conservatore dello Stato, nonostante una serie di gaffe e uscite razziste, islamofobe e antisemite che hanno fatto indignare persino la parte piu’ estrema della pattuglia repubblicana al Congresso. “Se i repubblicani vogliono vincere nel 2020 devono ascoltare quello che dico” ha detto Taylor Greene dopo il successo accusando i repubblicani “senza spina dorsale” e “la sinistra anti americana” con attacchi particolarmente livorosi alla speaker della Camera, Nancy Pelosi. Un atteggiamento che mette in crisi il Gop stretto fra la necessita’ di vincere ogni seggio possibile e l’impossibilita’ di riconoscere una candidata che porta avanti le strampalate teorie sulle campagne segrete contro Trump del “deep state” e di circoli di pedofili trafficanti di bambini guidati da satanisti e cannibali. Una candidata che ritiene neri e ispanici gruppi etnici caratterizzati da gang e spacciatori, che denuncia un’inviasione islamica nel governo e accusa il miliardario di origine ebraica, George Soros, la cui famiglia e’ stata massacrata durante l’olocausto, di aver collaborato con i nazisti. Tutti motivi per cui gran parte del mondo repubblicano, anche quello piu’ estremista come il Tea party, non vuole avere a che fare con la “candidata di Qanon.

I've made all the right enemies. The Fake News Media hates me.

Big Tech censors me.

The DC Swamp fears me. Now Soros and the Dems are trying to take me down. I'm running to Save America and Stop Socialism. Vote Marjorie Greene for Congress on Tuesday!#gapol #ga14 #sass pic.twitter.com/G8ZitYvgOw — Marjorie Taylor Greene For Congress🇺🇸 (@mtgreenee) August 8, 2020

L’appoggio di Trump

A Washington c’e’ pero’ una persona che sostiene la corsa di Taylor Greene, e quella persona vive alla Casa Bianca. Nonostante le polemiche e le controversie infatti mercoledi’ Trump ha twittato un messaggio di sostegno per la candidata della Georgia definendola “una vera vincente”. Un endorsemente pesante, che sposta ancora piu’ verso l’estrema destra un partito repubblicano che sembra prendere sempre piu’ le sembianze di un partito personale del presidente.