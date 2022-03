Manda Putin su Giove: la raccolta fondi supportata dal governo ucraino (il denaro viene usato per gli aiuti)

«Mandiamo Putin su Giove», la campagna sostenuta dal governo ucraino ha raccolto più di 2,1 milioni di dollari in soli nove giorni. Il governo ucraino, ancora una volta, interviene a difesa dei suoi cittadini. Questa volta, però, lo fa in un modo diverso: attraverso l’umorismo, un nuovo metodo di comunicazione lontano da quello a cui siamo abituati tra leader mondiali. L’ironico sito afferma che il denaro verrà impiegato per costruire un razzo che manderà il «sanguinoso dittatore lontano, molto lontano».

Putin su Giove: la nuova iniziativa del Ministero della Trasformazione Digitale per raccogliere fondi e sostenere le truppe ucraine

Il Ministero della Trasformazione Digitale dell’Ucraina, gabinetto governativo istituito nel 2019 per digitalizzare il servizio governativo, utilizza uno slogan amichevole per raccogliere fondi nella sua campagna «mandiamo Putin su Giove». Il sito www.putina.net viene creato ad inizio marzo 2022 per reperire fondi e spedire Vladimir Putin su Giove. Sulla homepage si legge: «donate e aiutateci a costruire un razzo che spedisca il dittatore sanguinario il più lontano possibile. Cento milioni di brave persone sulla Terra possono mandare un uomo malvagio su Giove. Perché Giove? É un gigante gassoso e il più grande pianeta del sistema solare». Il sito web, che appartiene all’istituto finanziario del governo ucraino State Enterprise Diia, contiene una gif di Putin, il quale viene rappresentato – tramite una foto del suo volto in uno spioncino – sopra ad un razzo in versione cartone animato.

L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere 100 milioni di euro ed il denaro verrà utilizzato per fornire sostegno alle truppe ucraine e ricostruire le infrastrutture danneggiate e/o distrutte dai bombardamenti. La somma fino ad ora raccolta è pari a 2,1 milioni di euro in soli nove giorni dall’avvio della campagna.

Everyone wants Putin to die. Until this happens, we give Ukrainians and the whole world a unique opportunity: to send Putin to Jupiter. Donate $2.99 for a rocket. All funds will be directed to the restoration of the destroyed infrastructure! https://t.co/rgovgICteq pic.twitter.com/hFi5i9wdvy — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 1, 2022

Mykhailo Fedorov, vice primo ministro dell’Ucraina e ministro della trasformazione digitale del Paese, tramite Twitter dichiara che «tutti vogliono che Putin muoia. Fino a quando ciò non accadrà, diamo agli ucraini e al mondo intero un’opportunità unica: mandare Putin su Giove. Dona $ 2,99 per un razzo», precisando che, in realtà, «tutti i fondi saranno destinati al ripristino delle infrastrutture distrutte!». Che il denaro raccolto dall’iniziativa venga impiegato per riparare le strutture danneggiate o per supportare le truppe militari ucraine – come sostiene una versione in lingua inglese del sito -, l’iniziativa è degna di nota ed è l’ennesima campagna che viene creata per aiutare il paese in difficoltà invaso da Putin da più di due settimane.