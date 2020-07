Il 29 luglio si voterà sull’eventuale proroga dello stato di emergenza

Fino a poche ore fa era solo un rincorrersi di voci (a favore o avverse). Ora è arrivata l’ufficialità: mercoledì 29 luglio Giuseppe Conte sarà alla Camera per parlare dell’ipotesi di una proroga stato di emergenza in Italia. Il Presidente del Consiglio sarà nell’Aula di Montecitorio per le comunicazioni di rito. E, dopo aver riferito ai parlamentari, ci sarà il voto che darà il via libera (o boccerà) la proroga fino al 31 ottobre.

LEGGI ANCHE > Il 18 marzo sarà la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid

Il calendario è stato definito al termine della conferenza dei Capigruppo di Montecitorio che ha deciso di calendarizzare le comunicazioni di Giuseppe Conte e il voto sulla proroga stato emergenza a due giorni dalla scadenza del precedente provvedimento (inserito in Gazzetta Ufficiale il 1° febbraio scorso). Le tensioni non mancano, con le opposizioni che hanno già espresso la loro contrarietà. E anche nella maggioranza ci sono voci contrarie.

Proroga stato di emergenza, il voto alla Camera il 29 luglio

Secondo le indicazioni, confermata anche dallo stesso Giuseppe Conte e da alcuni ministri, la data indicata per la proroga stato di emergenza è quella del 31 ottobre. Un’iniziativa che ha scatenato, fin da subito, le proteste di Matteo Salvini – per cui l’emergenza sanitaria in Italia si è conclusa da tempo – e Giorgia Meloni. Ma anche Forza Italia si è detta più volte contraria.

Le altre date decise dalla Capigruppo

La conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha poi calendarizzato altri eventi. Il 28 luglio Lucia Azzolina riferirà in Aula sulla riapertura delle scuole e i progressi fatti dopo gli annunci delle scorse settimane. Salta, invece, la discussione sulla nuova legge elettorale (altro teatro di scontro politico tra opposizioni e maggioranza, ma anche tra forze all’interno del governo). Inizialmente era stata indicata la data di lunedì 27 luglio. Ma ora non è più prevista la discussione nel calendario di fine luglio.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Giuseppe Conte)