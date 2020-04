Forza Nuova marcia verso San Pietro, la processione di Pasqua che sfida i divieti

Il 12 aprile, giorno di Pasqua, potremmo assistere a una processione di Forza Nuova verso piazza San Pietro. Ovviamente, visti gli attuali divieti, non è possibile fare assembramenti o manifestazioni pubbliche. Tuttavia, un volantino che circola sui canali social di Forza Nuova dà appuntamento a tutti proprio il 12 aprile alle 11, in concomitanza con le cerimonie religiose che si svolgeranno a porte chiuse in piazza San Pietro. L’obiettivo è quello di organizzare una processione da via Paisiello 40, punto di riferimento del partito di Roberto Fiore almeno dal 2017, a due passi da Villa Borghese, che arriverà in piazza San Pietro.

LEGGI ANCHE > Il tribunale dà ragione a Facebook: giusto cancellare le pagine social di Forza Nuova

Processione Forza Nuova organizzata per Pasqua verso San Pietro

«Domenica a Roma sarà Pasqua, domenica a Roma sarà Vandea» – si legge sui canali social di Forza Nuova, con un riferimento alle rivolte popolari alimentate da motivazioni religiose. Secondo il partito, infatti, la mancata possibilità di assistere alle funzioni religiose e ai riti di Pasqua rappresenta una privazione inaccettabile in questo periodo difficile, caratterizzato dal distanziamento sociale e dall’autoisolamento all’interno delle proprie abitazioni.

Tuttavia, in virtù dei provvedimenti emanati ormai da un mese, in Italia non è possibile assistere a manifestazioni pubbliche e la stessa Santa Sede ha comunicato che tutti i riti della settimana santa verranno effettuati a porte chiuse all’interno delle mura vaticane e trasmessi verso l’esterno soltanto attraverso i moderni strumenti di comunicazione. Insomma, quella di Forza Nuova sarebbe una manifestazione non autorizzata.

Processione Forza Nuova, la reazione del Pd del Lazio

Per questo motivo, ha reagito anche il Partito Democratico del Lazio, che ha chiesto alla Prefettura di intervenire per bloccare sul nascere una manifestazione che, nella domenica di Pasqua, dovrebbe attraversare la città di Roma, almeno stando all’itinerario previsto dalla stessa Forza Nuova: «Chiediamo alla Prefettura e alla Questura di Roma – ha scritto in un comunicato Bruno Astorre, senatore e segretario del Partito Democratico nel Lazio – di impedire la violazione delle regole che stanno salvando la vita dei cittadini e di fermare la vergognosa marcia di Forza Nuova, prevista per domenica a San Pietro».