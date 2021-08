La Lega Serie A pronta a scrivere a Dazn per i disservizi riscontrati dagli utenti

La partita dello streaming va avanti. Un po’ per reali problemi riscontrati (soprattutto nella giornata di sabato), un po’ per scarsa familiarità con il fatto di seguire un evento in streaming, è da due giorni che, sui social network, Dazn ta ricevendo diverse sollecitazioni affinché possa offrire un servizio migliore per la trasmissione delle partite di Serie A (una sua esclusiva per tre anni, dopo la vittoria nella gara per i diritti televisivi). I problemi Dazn sono stati evidenti – e confermati anche dalla società – nella partita d’esordio del campionato di Serie A con tre minuti di blocco della trasmissione degli eventi a causa di un problema legato a una delle cdn che contribuiscono a distribuire i contenuti trasmessi.

Problemi Dazn, la Lega Serie A chiede provvedimenti

E proprio su questo – e su altri tipi di segnalazione – la Lega Serie A sarebbe pronta a chiedere chiarimenti all’azienda che si è aggiudicata i diritti di trasmissione del calcio in Italia. I vertici della Lega, stando a quanto riportato questa mattina dal quotidiano Repubblica, proveranno a ottenere delucidazioni attraverso una missiva da inviare direttamente a Dazn. Nella giornata di ieri, si è assistito a un nuovo filone di protesta, questa volta sulla qualità delle immagini (alcuni hanno lamentato una bassa risoluzione nello schermo), su alcune interruzioni con buffering nel corso dei match di Serie A e sull’inevitabile ritardo del segnale rispetto a Sky (che ha il pacchetto B dei diritti tv, quello che gli garantisce la diretta in co-esclusiva di tre partite di campionato per giornata).

Tuttavia, Dazn ha confermato soltanto il problema con una delle sue cdn (ricordiamo che Dazn funziona in multi-cdn e che, quindi, si appoggia a diversi fornitori da questo punto di vista), mentre ha negato che ci sia stato un abbassamento della qualità del segnale per favorire una distribuzione quantitativamente più estesa ed efficace, così come ha confermato – ma questo è inevitabile per il meccanismo dello streaming, almeno in questa fase e con questo tipo di tecnologia – il ritardo di 18 secondi rispetto alla trasmissione delle immagini da parte di Sky. D’altro canto, nella giornata di sabato e di domenica, i principali operatori di rete come Fastweb e Vodafone non hanno registrato sovraccarichi.

Ovviamente, le condizioni di connessione dei vari utenti sono troppo diverse le une dalle altre per poter essere prese come esempio tangibile per misurare i problemi di Dazn. Occorrerebbe, in realtà la diffusione di una analisi tecnica specifica e di un report su eventuali problemi riscontrati, almeno per una questione di chiarezza nei confronti degli utenti. Al momento, l’unica posizione ufficiale con il riconoscimento di tre minuti di buco si è avuto dopo le due partite delle 18.30 nella giornata di sabato. Per il resto, ci sarà da aspettare la prossima mossa della Lega Serie A.