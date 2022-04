L’importante down di YouTube confermato dall’azienda

Nella giornata di ieri migliaia di utenti di YouTube in tutto il mondo hanno sperimentato diversi problemi sulla piattaforma che hanno fatto ampiamente discutere. In molti casi, ad esempio, la riproduzione di video su YouTube si interrompeva bruscamente, mostrando messaggi d’erroere. Oppure, diversi punti dell’interfaccia abituale di YouTube non erano disponibili: la barra di ricerca laterale, il menu delle Impostazioni, altri tool generici a cui si poteva accedere dall’hamburger del portale. Un problema che, a differenza di altri in passato, è stato riconosciuto e confermato dalla stessa azienda.

Ci sono stati persino problemi con l’accesso degli utenti, al momento del loro log-in, su diversi servizi tra cui YouTube stesso, YouTubeTV, YouTube Music, YouTube Studio. Una situazione piuttosto anomala che ha reso necessario un pubblico intervento della piattaforma:

Queste indicazioni erano state riportate all’interno del centro di assistenza di YouTube direttamente dal team della piattaforma. Il problema è stato risolto nella serata di ieri:

All fixed – you should now be able to log in, switch between accounts, and use the account menu & navigation bar across all services (YouTube, YouTube TV, YouTube Music, YouTube Studio) and devices.

Thank you so much for your patience https://t.co/ytjSVnytlP

— TeamYouTube (@TeamYouTube) April 12, 2022