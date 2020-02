Primo italiano positivo al coronavirus

Erano stati annunciati dei controlli all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, l’istituto per le malattie infettive che sta cercando di trattare anche gli italiani che sono rientrati da Wuhan. Nei giorni scorsi, 56 italiani erano saliti sull’aereo che li ha portati all’aeroporto di Pratica di Mare per rientrare in patria. Questi ultimi erano stati condotti immediatamente alla cittadella militare della Cecchignola per un periodo di quarantena.

Italiano contagiato da coronavirus: è il primo

Su tutti gli italiani erano stati condotti degli accertamenti per verificare l’incubazione del coronavirus. Uno di questi è risultato positivo al coronavirus. Il contagiato sarebbe un uomo tra i 30 e i 40 anni. Così hanno spiegato i momenti di trepidante attesa per quanto accaduto altri italiani rientrati da Wuhan che si trovano al momento in quarantena alla Cecchignola: «Dopo la notizia di ulteriori accertamenti su uno degli italiani in quarantena, un uomo tra i 30 e i 40 anni che era in stanza da solo, eravamo in apprensione – hanno detto – Ci hanno comunicato che gli esiti del suo tampone ieri non erano chiari e per questo non si poteva escludere il contagio né confermarlo. Adesso per lui si stanno aspettando gli esiti degli altri tamponi».

Italiano contagiato trasferito allo Spallanzani

Gli altri italiani alla Cecchignola hanno deciso comunque di festeggiare per il loro rientro in Italia, mentre l’uomo contagiato è stato trasferito all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, dove verrà trattato in una stanza isolata per evitare contagio con altri pazienti.