Salvini ha seguito lo spoglio elettorale dalle sede della Lega di Milano dove è scritto «Prima il Nord»

I viaggi al Sud, le belle parole nei confronti del Mezzogiorno e quell’occhio elettoralmente attento alle esigenze dell’Italia Meridionale ha fatto dimenticare a molti cittadini le vecchie battaglie della Lega – quando ancora si chiamava Lega Nord – che andava avanti seguendo un solo e irrinunciabile motto: Prima il Nord. Le canzoncine e gli stornelli contro i napoletani, però, sembrano esser ormai un lontano passato, grazie alla comunicazione di Matteo Salvini che ha cancellato con un colpo di spugna tutte quelle ‘belle parole’ con cui gli esponenti del Carroccio (tra cui lo stesso segretario, solo qualche anno fa) descrivevano le popolazioni del meridione. Tutto passato, tutto superato. Poi, però, ci si accorge che nella sede della Lega di via Carlo Bellerio 41, a Milano, campeggia una scritta che ricorda tutte e battaglie del Carroccio contro il Sud Italia.

Da quegli uffici Matteo Salvini ha seguito prima gli exit poll, poi le proiezioni e poi i primi risultati reali delle ultime elezioni europee. In quella sede il leader della Lega ha tenuto la conferenza stampa per commentare i dati del voto, ribadire il suo ringraziamento agli italiani, a Gesù e al cuore immacolato di Maria, e le prospettive per il futuro più prossimo. Ma per entrare in quegli uffici di via Bellerio occorre passare sotto una porta dove campeggia la scritta Prima il Nord.

Prima il Nord, la scritta nella sede della Lega

Cari meridionali che avete votato #Salvini, vi comunico che quella che vedete è la porta della sede centrale della Lega. La foto è di OGGI. Ve lo meritate questo mostro.

Voi, non noi.

Non i nostri figli.#elezionieuropee19 pic.twitter.com/mqHDUV9oja — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) May 27, 2019

Il tweet di Anna Rita Leonardi, nel quale si mostra l’ingresso nella sede della Lega a Milano, è stato oggetto di molte critiche, con molti utenti che hanno messo in dubbio non tanto la veridicità della foto, ma la contingenza temporale. Per farla breve: alcuni hanno sostenuto che quell’immagine non sia recente, ma che risalga a diversi anni fa (quando la Lega si chiamava Lega Nord e gli ideali erano ben diversi da quelli decantati ora anche al Sud).

Nessuna bufala, è la realtà

Una bufala, dunque? No, come spiegato da bufale.net che utilizza come sponda un video della lunga notte elettorale condiviso da Il Corriere della Sera.

Scorrendo verso la fine del filmato, dal minuto 1’40” in poi, si può notare come Matteo Salvini, di ritorno dalla conferenza stampa organizzata negli uffici di via Bellerio, rientri nelle sue stanze passando sotto la porta con su scritto Prima il Nord. Le vecchie battaglie della Lega contro il Sud, sono ancora vive e scritte sulle pareti.

(foto di copertina: da tweet di Anna Rita Leonardi)