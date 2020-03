La presentazione del nuovo ospedale alla Fiera di Milano un po’ troppo affollata per le misure di contenimento

Permettere un assembramento per celebrare l’apertura del nuovo ospedale Fiera Milano, costruito apposta per l’emergenza Covid, sembra un controsenso. Però sta succedendo. Come evidenziato dalle molte immagini e dai video dell’avvenimento che vengono pubblicate su Twitter, il luogo dove è stata fatta la presentazione sembra essere fin troppo affollato per il periodo storico in cui stiamo vivendo.

LEGGI ANCHE >>> Le maschere da snorkeling trasformate in respiratori per pazienti subitensivi

Presentazione nuovo ospedale di Milano, l’ironia del web sull’assembramnento

Cosa passa per la testa di chi ha pensato fosse saggio e di buon esempio organizzare l’inaugurazione del nuovo ospedale Fiera Milano con decine di giornalisti, rappresentanti della Regione ed ecclesiastici assembrati al chiuso? Cosa? pic.twitter.com/lznpaJmeZi — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) March 31, 2020



C’è chi ironizza dicendo che « l’inaugurazione dell’ospedale provvisorio alla #fieradimilano o non si giocava oppure doveva disputarsi a porte chiuse!», chi sottolinea come sia «fantastico vedere l’inaugurazione del nuovo ospedale in Fiera a Milano dedicato ai casi di coronavirus dove un casino di gente, a stretto contatto, è entrata per essere immortalata mentre camminava un po’ ovunque priva dei copriscarpe. Poi tutti stipati alla consefernza stampa». Non manca nemmeno chi chiede «ma non erano vietati gli assembramenti e si doveva mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro?». Come spesso accade in queste situazione, l’ironia del web non perdona.

Fontana parla con alle spalle un assembramento in piena regola

Le battute abbondano sul web dopo la diffusione delle immagini della conferenza stampa e della presentazione dell’ospedale a Fiera di Milano, dove si possono vedere moltissimi addetti ai lavori tra giornalisti, rappresentanti di regione e ecclesiastici chiamati a parlare dell’impresa. Impresa che sarebbe stato meglio celebrare, per la maggior parte dei presenti, in via telematica. Fanno e faranno discutere molto le immagini di Fontana, intervistato da Storie Italiane. Mentre loda le capacità della Lombardia e delle persone coinvolte, dietro le sue spalle c’è un brusio molto forte provocato dalla grande quantità di persone che vanno avanti e indietro. Da notare che tutti portano le mascherina, certo, ma che sicuramente la distanza di sicurezza di un metro minimo non viene rispettata. La quantità di persone che sono state fatte entrare, forse, sarebbe dovuta essere minore anche in virtù di un buon esempio che le istituzioni devono dare a tutti, considerato che la richiesta di isolamento sarà probabilmente ancora protratta per qualche settimana.

In diretta con @FontanaPres dopo la conferenza stampa per l’inaugurazione del nuovo ospedale della Fiera di Milano#coronavirus #storieitaliane @eleonoradaniele pic.twitter.com/BjJKdjoxjd — Storie Italiane (@storie_italiane) March 31, 2020



Anche Selvaggia Lucarelli ha sottolineato, non senza una punta di sarcasmo, come l’affollamento all’inaugurazione dell’ospedale presso Fiera Milano potrebbe diventare il nuovo focolaio.

A occhio il nuovo focolaio potrebbe diventare l’appena inaugurato ospedale alla fiera di Milano. pic.twitter.com/zwQHd73qb9 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) March 31, 2020

(Immagine copertina dal sevizio di Storie Italiane)