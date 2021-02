Per «motivi tecnici», la piattaforma per prenotare i vaccini over 80 nel Lazio sarà attivata alle 12

I cittadini del Lazio hanno atteso lo scoccare della mezzanotte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio per provare a prenotare la vaccinazione per gli over 80. Ma ancora non è possibile farlo. Nella notte, secondo diverse segnalazioni che ci sono arrivate, il sito della Regione non era raggiungibile e anche i tentativi telefonici per entrare in contatto con gli uffici dedicati squillavano a vuoto. Poi, poco dopo le 9 di questa mattina, sul profilo Facebook di Salute Lazio (il portale dedicato all’assessorato alla Sanità) ha pubblicato un messaggio in cui si spiega che, per motivi tecnici (non si spiega di quale natura), la campagna di prenotazione si avvierà alle 12 di oggi (lunedì 1° febbraio). Ecco tutte le indicazioni per procedere alla prenotazione vaccini Lazio.

Il portale risulta in attivazione, come confermato dal link che porterà (allo scoccare di mezzogiorno) alla possibilità di prenotazione vaccini Lazio, per il momento a uso esclusivo dei cittadini over 80.

Prenotazione vaccini Lazio over 80, sito online dalle 12 del 1° febbraio

In tanti, però, pensavano (probabilmente per una comunicazione non efficace e puntuale da parte della Regione Lazio) che la possibilità di prenotare la vaccinazione partisse dalla scoccare dalla mezzanotte di oggi. Poi, questa mattina, sulla pagina Facebook di Salute Lazio è stato pubblicato questo messaggio.

Come funziona la campagna di vaccinazione nel Lazio

Il sito Salute Lazio, in attesa dell’avvio della campagna di vaccinazione per gli over 80, ha pubblicato le indicazioni per procedere alla prenotazione:

Da lunedì 1° febbraio le persone con età pari o superiore ad 80 anni potranno prenotare il proprio vaccino anti Covid-19. Sono inclusi nella campagna di vaccinazione anche tutti i nati nel 1941. Per prenotare è sufficiente il codice fiscale. Potranno prenotare la vaccinazione anche familiari o conoscenti, con il codice fiscale della persona interessata.

La somministrazione dei vaccini avrà inizio l’8 febbraio.

(foto di copertina: da Salute Lazio)