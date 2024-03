Dati e analitica predittiva, lo stato dell’arte in Italia

Lo studio dei dati per una loro applicazione che possa essere di natura predittiva. Il settore è in crescita, anche in Italia, e coinvolge non soltanto le grandi aziende ma anche le piccole e medie imprese. Ovviamente, a diverso livello. Il predictive analytics è la nuova frontiera dell’analisi e dello sviluppo dei dati, grazie anche all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni. Uno studio dell’Osservatorio Big Data & Business Analytics del Politecnico di Milano ha evidenziato come, oggi, in Italia il settore dell’analytics valga 2,85 miliardi di euro, in crescita rispetto allo scorso anno.

Predictive analytics, la nuova frontiera per lo studio del dato

«Per quanto riguarda le grandi imprese – spiega a Giornalettismo Irene Di Deo, ricercatrice senior degli Osservatori -, almeno nella logica della sperimentazione, secondo quelli che sono i nostri dati, poco meno di 3 aziende su 4 si sono mosse nell’ambito del predictive analytics. Anche perché è sempre più facile costruire le analisi predittive, grazie a strumenti low-code».

In ogni caso, l’analitica predittiva potrebbe avere delle sue applicazioni anche nell’ambito dell’editoria, se adeguatamente strutturato. Al momento, stando al punto di osservazione del team del Politecnico di Milano che ha condotto la ricerca, non sono presenti delle realtà italiane che hanno individuato questa strada che, tuttavia, ha delle prospettive interessanti. Il nostro monografico ha cercato di esplorarne varie direttrici.

