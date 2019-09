L’Italia assegna il porto alla Ocean Viking: gli 82 migranti possono sbarcare a Lampedusa

Non sono mancate le reazioni del mondo della politica

L'Italia ha assegnato Lampedusa come porto sicuro alla nave Ocean Viking

L’Italia ha assegnato il ‘place of safety’, il porto sicuro, alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranea e Medici Senza Frontiere con 82 migranti a bordo. Si tratta di Lampedusa, in Sicilia. Si sta valutando ora se farla entrare direttamente in porto o fare il trasporto dei migranti su motovedette della Guardia Costiera. A comunicarlo, con un tweet, Moedici Senza Frontiere: «Le autorità Italiane hanno appena offerto a OceanViking un porto sicuro di sbarco. Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a Lampedusa. Medici Senza Frontiere & SOS Mediterranee sono sollevate», si legge.



🔴BREAKING: le autorità Italiane hanno appena offerto a #OceanViking un porto sicuro di sbarco. Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a #Lampedusa.@MSF_Sea & @SOSMedIntl sono sollevate. pic.twitter.com/D94brZqBNV — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) September 14, 2019

L’Ocean Viking è dunque la prima nave di soccorso alla quale l’Italia apre i suoi porti senza far ricorso al divieto di ingresso in acque territoriali previsto dal decreto sicurezza bis.

Le reazioni, Salvini: «Eccoli, porti aperti senza limiti»

«Eccoli, porti aperti senza limiti». Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, commentando l’autorizzazione a sbarcare a Lampedusa concessa alla Ocean Viking.

«C’è voluto un po’, ma finalmente alla Ocean Viking è stato assegnato un porto sicuro. Piccoli segnali di discontinuità». Così invece Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico, in un tweet. Il senatore Gregorio De Falco, invece, attacca: «Finalmente una procedura quasi normale, senza le inutili, crudeli ed inefficaci isterie dell’ex ministro dell’Interno. Salvini è solo fuffa!», ha scritto su Twitter.

Manifesta invece tutta la propria felicità Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans: «Spero sia solo l’inizio di una procedura di normalizzazione del diritto. Le autorità italiane non stanno facendo altro che rispettare la legge», ha detto all’agenzia Adnkronos.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT DA TWITTER]