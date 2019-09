Dopo aver inviato la richiesta nel pomeriggio, Medici Senza Frontiere ha fatto sapere via twitter che la donna al nono mese di gravidanza che si trovava a bordo della Ocean Viking è stata trasferita a Malta insieme al marito. La nave però, con i restanti 82 migranti, resta ancora in attesa di un porto sicuro.

Ocean Viking, è sbarcata a Malta la donna al nono mese di gravidanza

Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono appena stati evacuati dalla #OceanViking verso #Malta dopo che la donna aveva sviluppato gravi complicanze. Abbiamo chiesto ancora una volta un porto sicuro per sbarcare al più presto gli altri 82 naufraghi. pic.twitter.com/xVGYctyi82 — MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) September 11, 2019

«Una donna incinta di 9 mesi e suo marito sono appena stati evacuati dalla Ocean Viking verso Malta» si legge nel tweet condiviso in serata dall’account di Medici Senza Frontiere che allega anche il video della donna prelevata con un elicottero «dopo che aveva sviluppato gravi complicanze». Ottenuto il via libera per l’evacuazione medica, la nave Ocean Viking aveva virato verso Nord per avvicinarsi il più possibile al luogo previsto per il prelievo della coppia, in modo da ridurre al minimo il percorso in elicottero per donna incinta e in condizioni preoccupanti. Restano comunque ancora a bordo 82 naufraghi, soccorsi a inizio settembre e la Ocean Viking aspetta ancora che le venga indicato un porto sicuro in cui poter attraccare.

