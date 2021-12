Il sito di deepfake p**no che sta proliferando senza che nessuno lo ostacoli

C’è un sito web che sta pubblicando contenuti dallo scorso anno. La tecnica è semplice: rimuove digitalmente, in postproduzione, i vestiti da foto non di nudo per creare deepfake pornografici non consensuali. E come potrebbero esserlo dal momento che le persone coinvolte non sanno nemmeno di aver posato mai nude davanti a una telecamera? Il fenomeno del deep fake è stato già abbondantemente analizzato da questa testata in diversi articoli e approfondimenti. Quando il deep fake viene applicato ed esteso al mondo del porno, comunque, risulta essere ancora più pericoloso, perché espone le vittime al revenge porn, crea problemi alle loro identità. Tutti gli articoli di giornale che hanno trattato di questo sito – da Wired ad Huffington Post (nelle loro versioni USA) – non lo hanno chiamato per nome per evitare di fargli pubblicità. Fatto sta che le sue tecniche sono molto più avanzate di quelle di Deep Nude, per esempio, e il risultato è molto più verosimile.

Sito deep fake con immagini di nudo: nessuno lo sta fermando

Il sito originale, al momento, raccoglie fino a 3,14 milioni di visitatori (dati di ottobre 2021) e il 13,93% di questi ultimi naviga dagli Stati Uniti (altri Paesi con diversi utenti sono Taiwan, la Cina, la Germania, la Thailandia). Il sito, utilizzando la stessa tecnologia, ha fanno nascere anche alcuni portali di spin-off che stanno ottenendo risultati analogamente importanti in termini di audience. Il tutto nonostante alcune criptovalute – che venivano utilizzate inizialmente per effettuare pagamenti su questa piattaforma – abbiano deciso di dismettere la propria collaborazione, proprio per i problemi etici che questo tipo di sito sta presentando.

Il sistema sta crescendo: le immagini pubblicate sul sito e sui suoi spinoff sono centinaia di migliaia. In più, l’accesso degli utenti è molto semplice: molti possono ricevere dei token gratuiti (con cui avere accesso ai servizi a pagamento del sito) soltanto caricando delle foto di persone loro conoscenti, messe di conseguenza a disposizione per la creazione di ulteriori video deep-fake porno. E queste stesse immagini, molto spesso, si trovano facilmente su Twitter, YouTube, Telegram, senza che questi giganti del web riescano a far nulla per la limitazione della loro diffusione. E la crescita di questo sito sembra non volersi arrestare, dal momento che – per il 2022 – è previsto il rilascio di una nuova versione dello stesso, con un aggiornamento che porterà alla pubblicazione di immagini ancora più avanzate.