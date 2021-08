La Russia multa ancora Facebook, Twitter e WhatsApp

La Russia ha multato Facebook, Twitter e WhatsApp per non aver localizzato i dati degli utenti

La Russia ha multato Facebook, Twitter e WhatsApp per non aver localizzato i dati degli utenti come richiesto dalla legge russa. Lo ha scritto l’agenzia russa Interfax citando fonti dell’autorità che controlla Internet nel Paese.

La mossa arriva dopo che il presidente della Russia Vladimir Putin ha accusato i social media occidentali di violare le leggi del Paese. Il tribunale distrettuale di Mosca Tagansky, spiega Interfax, ha multato Facebook per 15 milioni di rubli (200.000 dollari) e Twitter per 17 milioni di rubli (230.000 dollari) per infrazioni ripetute, mentre WhatsApp ha ricevuto una multa di 4 milioni di rubli (54.000 dollari) per una prima infrazione, ha detto il watchdog Roskomnadzor. Nel febbraio dello scorso anno, un magistrato ha multato Facebook di 4 milioni di rubli (circa 46 mila euro) per non aver fornito adeguate informazioni sulla localizzazione delle banche dati degli utenti russi.

