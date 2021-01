La storia del popolarissimo account TikTok di Putin che pubblica deepfake del presidente russo

No, Vladimir Putin non ha un account su TikTok. Però esiste il profilo @1facerussia che – con oltre 3,3 milioni di follower nel momento in cui scriviamo l’articolo – pubblica una serie di video divertenti e virali che hanno come protagonista il presidente della Russia. Non è difficile notare che si tratta di deepfake – ovvero un prodotto, in questo caso video ma che può essere anche audio o fotografico, modificato appositamente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale per ingannare il fruitore -. Alcuni utenti del social cinese possono aver pensato che Putin avesse un profilo ma basta spulciare un po’ tra i contenuti per capire che si tratta di un profilo fake. Ciò non ha impedito all’account di raggiungere il successo, anzi.

Quali video sull’account TikTok Putin

Dando un’occhiata all’account TikTok di Putin, che ha collezionato oltre 23 milioni di mi piace per i contenuti pubblicati, si capisce subito il tenore dei video. Tra balletti e tormentoni del social cinese, Putin deepfake viene messo in una serie di situazioni che – in un primo momento – fanno sembrare che il presidente abbia partecipato davvero alle sfide tipiche del social. Da Putin che balla con Babbo Natale a Putin in cucina, passando per Putin sulla neve, l’ultimo video pubblicato è il deepfake di Putin che si allaccia la maglietta per mostrare il fisico. Il primo in cui – tra le altre cose – compaiono anche parole che non siano in lingua russa. Una sola parola: grazie, in tutte le lingue, per le tantissime visualizzazioni che quel video in particolare ha collezionato e che – attualmente – superano i 62 milioni.

La storia del finto account di Putin

Ha oltre 3 milioni di fan ma vita breve, come si suol dire, considerato che il primo contenuto è stato pubblicato lo scorso primo dicembre. I video estremamente ironici che mettono Putin messo in situazioni assolutamente inusuali per lui – uno dei leader più temuti al mondo, visto il modo di amministrare e la dittatura di cui è capo in Russia – deve essere stata la chiave del successo dell’account.