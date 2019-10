Una polemica iniziata con un tam tam via chat tra i genitori arrivata fino ai giornalisti. Nelle ultime ore Lorenzo Fioramonti, già travolto dall’indignazione generale per i suoi post «sessisti» e «violenti» ripubblicati da Il Giornale, deve far fronte al nuovo scandalo. Il figlio del ministro dell’istruzione avrebbe frequentato una scuola inglese e si sarebbe sottratto all’esame di italiano.

La polemica sulla scuola frequentata dal figlio di Lorenzo Fioramonti

A fare chiarezza sulla vicenda è la vicepreside della scuola inglese che uno dei figli del ministro Lorenzo Fioramonti ha frequentato. In particolare la donna ha ricostruito la storia del test di italiano. «In prima e seconda elementare i bambini, il 30-40% dei quali sono stranieri, fanno il programma esclusivamente in inglese – ha dichiarato la vicepreside- L’ora di italiano scatta, solo per chi vuole, a partire dalla terza». L’esame di italiano, spiega ancora, si svolge in un’altra sede, e lo scorso anno Lorenzo Fioramonti, che al tempo era viceministro all’Istruzione «insieme alla moglie straniera ha scelto di non far fare il test in italiano al figlio perché preferiva si concentrasse sull’inglese«. «Il bimbo, venendo dal Sudafrica – precisa – non parla infatti bene l’italiano», ma aveva frequentato il corso di italiano per alcune ore. Ad oggi il bambino ha cambiato scuola.

L’attacco di Mollicone (FdI): «Fioramonti go home»

Immediatamente Federico Mollicone, il deputato capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura e responsabile Cultura del partito, ha condannato la scelta educativa di Fioramonti. la decisione sarebbe inaccettabile da parte di «un ministro che crede in maniera forte al sistema italiano e nell’Italia», definendo la vicenda «antinazionale» e ulteriore conferma per Mollicone dell’inadeguatezza di Fioramonti al suo ruolo. tanto che il deputato di FdI invoca l’intervento di Giuseppe Conte affinché lo rimuova dalla carica, «avendo già dimostrato in numerose occasioni totale incapacità di governo e una serie infinita di gaffe, dalle battute sessiste su Daniela Santanchè, alla tassa sulle merendine». «Chi disprezza la lingua italiana non può rappresentare l’istruzione italiana – conclude Mollicone -Auspichiamo, se confermata la notizia, le sue dimissioni: Fioramonti go home».

(Credits immagine di copertina: ANSA/GIUSEPPE LAMI)