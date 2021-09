È tornata nuovamente in auge la bufala del pipistrello albino

Torna di nuovo a popolare le bacheche di Facebook di diversi utenti l’immagine – che a una prima occhiata potrebbe addirittura essere definita come tenera e coccolosa – di un presunto pipistrello albino. In realtà, si tratta di una bufala di ritorno: in passato, si erano già diffuse queste immagini che davano l’idea della diffusione di una specie rara, ma allo stesso tempo era già stato dimostrato che le fotografie erano state scattate a un peluche particolarmente realistico.

La bufala del pipistrello albino su Facebook

La storia del Baby Albino Vampire, ad esempio, è stata raccontata da questo articolo di Next Quotidiano già nel 2020. Tra l’altro, le immagini del pipistrello albino sono anche una sorta di violazione del copyright: Anna Yastrezhembovskaya, in un commento alla piattaforma Disqus, ha chiarito che il pipistrello albino fosse una sua creazione e che, pertanto, tutte le immagini in circolazione sono state manipolate. Il suo shop è presente su Etsy.

Periodicamente rispuntano fuori delle bufale che – non avendo tempo e non essendo ricollegate direttamente a una singolare circostanza storica – vanno bene per tutte le stagioni. È il caso di quello che abbiamo appena descritto o – anche – dell’improvvisa passione nei confronti dei Quokka, una specie che vive in Australia e che viene sempre indicata come sinonimo di animale carino e dal volto molto tenero (in realtà, il marsupiale è solito lanciare contro i suoi predatori i propri figli per difendersi o aggredire chiunque gli si avvicini con artigli affilatissimi).

Nell’ultima settimana di settembre, come si può evincere dalla ricerca su Facebook della keyword pipistrello albino, diversi utenti sul social network di Mark Zuckerberg hanno condiviso la sua immagine, corredata anche da copy decisamente fuorvianti rispetto alla vera filiera dei fatti relativi a questo peluche che, in natura, non esiste.