Pineto, uomo in sedia a rotelle picchiato in strada: aveva chiesto di spostare la bici dal posto riservato ai disabili

L'aggressore ha colpito con la catena della bici anche la moglie dell'uomo accorsa in soccorso

La vittima in sedia a rotelle aveva chiesto di spostare una bici dal posto auto riservato ai disabili

Un uomo di 42 anni residente a Pineto costretto sulla sedia a rotelle è stato brutalmente picchiato da un uomo al quale aveva chiesto di spostare la bici dal posto auto riservato ai disabili nel parcheggio del supermercato dove si era recato per fare la spesa. Fermato l’aggressore, la vittima è stata ricoverata al pronto soccorso di Atri per diverse lesioni.

Uomo in sedia a rotelle picchiato in strada: aveva chiesto di spostare la bici dal posto riservato ai disabili

Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate, violenza privata, minaccia, ricettazione e porto abusivo di coltello l’uomo che ha aggredito un disabile solo perché gli aveva chiesto di spostare la bicicletta dal posto auto riservato. Secondo quanto emerso, l’uomo di 42 anni aveva fatto questa richiesta gentilmente allo slovacco di 59 anni, che è emerso poi essere già noto alle forze dell’ordine, quando questi, dopo aver confermato di essere il proprietario della bici, ha tolto la catena antifurto e l’ha usata per colpire l’uomo in sedia a rotelle. Colpita anche la moglie del disabile che era accorsa in aiuto.

Le urla dei due hanno attirato l’attenzione dei passanti che hanno allertato i carabinieri: giunti in pochi minuto sul luogo, le forze dell’ordine hanno fermato e perquisito lo slovacco. Nel suo zaino sono stati trovati un coltello a serramanico e due bancomat che erano state rubate a giugno a due donne nelle Marche.

