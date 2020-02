Come rispondere a Simone Pillon che si lamenta dell’esibizione di una drag queen durante una assemblea d’istituto? Riempiendo la sua pagina Facebook di “favolosità”. È la protesta social organizzata per lunedì 17 febbraio a partire dalle ore 21. Il senatore lo scopre e risponde: «Si tratta di minacce inaccettabili e di vere e proprie prove generali della censura, già sperimentata durante il mio processo penale e che sarà poi completata dall’approvazione della legge sull’omofobia».

Perché la pagina di Pillon verrà invasa da “favolosità”

Tutto nasce dall’esibizione di Ilary Blush all’interno di un evento intitolato “Quanto è importante parlare di amore e sessualità nel 2020”, organizzato dal liceo Laura Bassi di Bologna in occasione dell’assemblea di istituto. Simone Pillon ha condiviso sulla sua pagina Facebook il video commentandolo con sdegno: «Una volta noi studenti facevamo i trasgressivi, e i professori ci insegnavano la serietà della vita facendoci studiare le opere di Omero, di Virgilio, di Dante» commenta il senatore. «Ora i professori si vestono da donna, coi capelli azzurri, e fanno lo show davanti agli studenti attoniti…» continua, dicendo di trovare la cosa «irresistibilmente umoristica» e ribadendo che «ovviamente il gender non esiste».

Drag queen in cattedra in un Liceo di Bologna🤣🤣🤣.Una volta noi studenti facevamo i trasgressivi, e i professori ci insegnavano la serietà della vita facendoci studiare le opere di Omero, di Virgilio, di Dante.Ora i professori si vestono da donna, coi capelli azzurri, e fanno lo show davanti agli studenti attoniti…Ma nessuno oltre a me trova la cosa irresistibilmente umoristica?Una risata vi seppellirà!PS. Ovviamente il GENDER non esiste! Gepostet von Simone Pillon am Sonntag, 16. Februar 2020

Parole che non sono passate inosservate alla comunità LGBTQ+, in particolare a Ava Hangar che su Facebook ha deciso di organizzare una azione di protesta pacifica. Il nome dell’evento spiega l’intento: «Riempire di Favolosità la pagina di Pillon». L’appello è di inondare la bacheca del senatore di «FAVOLOSITÁ E AMMORE. Sentitevi liber* di pubblicare nei commenti qualsiasi video di drag, foto di favolosità varia ed eventuale, non possiamo rimanere indifferenti ogni volta, facciamoci sentire, facciamolo a modo nostro!!!». La risposta di Pillon non si è fatta attendere: «Si tratta infatti di minacce inaccettabili e di vere e proprie prove generali della censura, già sperimentata durante il mio processo penale e che sarà poi completata dall’approvazione della legge sull’omofobia (pdl Zan)» scrive su Facebook, «secondo questi maestri della democrazia e del pluralismo, nessuno deve fermare l’indottrinamento dei nostri figli, visto che, ovviamente, il gender non esiste, nè esiste la lobby LGBTQYZ ETCETC.». E dopo aver invitato i “suoi” a rispondere ai contenuti che verranno pubblicati, conclude: «Considerando le circostanze, non posso neanche dire “ne vedremo delle belle”».

(Credits immagine di copertina: Evento Facebook “Riempire di Favolosità la pagina di Pillon“)