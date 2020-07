«L’epidemiologo Lopalco candidato in Puglia accanto a Emiliano»

Dalla crisi coronavirus alla candidatura alle elezioni. Se ne è parlato spesso negli ultimi tempi, soprattutto in riferimento ad alcuni medici e scienziati delle regioni settentrionali (si pensi alla voce che vorrebbe, ad esempio, Alberto Zangrillo del San Raffaele tra i papabili candidati del centrodestra a sindaco di Milano). Invece, la prima conferma arriva dalle regioni meridionali. L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, infatti, potrebbe essere accanto a Michele Emiliano nella competizione elettorale per le elezioni in Puglia del prossimo mese di settembre.

Pierluigi Lopalco candidato in Puglia con Emiliano

La notizia è stata battuta dal quotidiano Il Foglio (che la dà come ufficiale) e ha immediatamente scatenato le reazioni del centrodestra che oppone a Michele Emiliano il candidato di bandiera di Fratelli d’Italia Raffaele Fitto. Forza Italia in Puglia ha protestato subito per questa candidatura, affermando che negli ultimi mesi è stato affidato a Pierluigi Lopalco un ruolo di grande responsabilità e che, pertanto, una situazione del genere approfitterebbe dell’onda lunga di questo ruolo, con tanto di visibilità mediatica garantita dalle sue apparizioni in televisione per parlare della situazione coronavirus in Puglia e non solo.

All’inizio, per Pierluigi Lopalco, si era pensato a un ruolo politico soltanto successivo alle elezioni, come candidato esterno a ricoprire il ruolo di assessore alla Sanità, ma nelle ultime ore lo staff di Michele Emiliano sarebbe andato più nella direzione di privilegiare per lui una candidatura che potesse legittimarlo anche dal punto di vista politico. Occorrerà ancora aspettare, tuttavia, una conferma ufficiale per dare per fatta la candidatura dell’epidemiologo. Intanto, il centrodestra si alza sugli scudi e attacca Emiliano e Lopalco.