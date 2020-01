Alla fine giovedì a Bibbiano ci saranno anche le Sardine

La piazza Bibbiano diventerà il luogo dell’ultimo confronto – a breve, brevissima distanza – tra le Sardine e la Lega. Lo hanno deciso i partecipanti a una piccola riunione tenuta lunedì sera all’interno del teatro Metropolis della cittadina della Val D’Enza, insieme a un gruppo di circa 300 persone. L’appuntamento, quasi simultaneo con quello organizzato dal Carroccio, sarà giovedì 23 gennaio, in un luogo non distante – anche perché la città non è molto estesa – dalla piazza centrale che ospiterà Matteo Salvini e la sua campagna elettorale (ultimo atto dal vivo) a sostegno di Lucia Borgonzoni.

«Vogliamo difendere la dignità di un paese composto da gente reale. Chi ha sbagliato se la vedrà con la magistratura e non con una pagina Facebook – ha dichiarato il leader delle Sardine, Mattia Santori, dopo l’evento con 300 cittadini nel teatro Metropolis -. Tra noi c’eravamo detti di evitare quella che avevano chiamato ‘trappola di Bibbiano’, ma sono stati i cittadini della Val D’Enza a chiamarci, chiedendoci di fare qualcosa». E quel qualcosa si è mosso, con l’appuntamento fissato per giovedì.

La piazza Bibbiano e la decisione delle Sardine

A tre giorni dal voto per le regionali in Emilia-Romagna, dunque. E la piazza Bibbiano, in origine, era stata richiesta dalle stesse sardine che avevano giocato d’anticipo sulla Lega prenotando il luogo e la data per chiudere la loro campagna di sostegno elettorale a Stefano Bonaccini (o contro Matteo Salvini, dipende dai punti di vista). Il questore, però, seguendo il regolamento elettorale, aveva respinto la loro domanda dando la precedenza (come accade in questi casi) a un partito politico.

In concomitanza con Salvini

Adesso, dopo la riunione con 300 cittadini, la piazza di Bibbiano – non quella principale (già teatro di altre manifestazioni dopo la notizia dello scandalo degli affidamenti illeciti), ma una prospiciente – non sarà a uso esclusivo della Lega. A pochi metri di distanza, dunque, ci saranno anche le Sardine.