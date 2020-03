La nave di Costa Crociere bloccata a largo della Thailandia: si parla di 64 italiani a bordo con ‘sospetto’ contagio

C’è il rischio di una nuova Diamond Princess. La nave da crociera italiana Costa Fortuna – di Costa Crociere – è stata bloccata a largo dell’isola di Phuket (in Thailandia) per numerosi casi di sospetto contagio da Coronvairus. Come riportano i media locali, a bordo dell’imbarcazione ci sono oltre 2500 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Tra di loro almeno 280 italiani e 64 di loro – anche se la notizia non è stata ancora confermata dalla Farnesina né da fonti sanitarie – sarebbero stati contagiati da Coronavirus.

A riportare la notizia è stato il sito ‘The Phuket News’, uno dei principali siti di informazione della più grande isola thailandese. La nave Costa Fortuna è arrivata questa mattina a largo del porto di Patong e non ha ottenuto le autorizzazioni per lo sbarco, proprio a causa di questi sospetti casi di positività al Coronavirus di 64 passeggeri italiani. Le autorità non confermano ancora i risultati dei test, né se siano stati effettuati i tamponi sulle persone a bordo.

Phuket blocca la nave Costa Fortuna

Le autorità di Phuket, però, hanno deciso di fermare la Costa Fortuna perché a bordo ci sarebbero alcuni nostri connazionali provenienti dalle zone più ad alto rischio in Italia. Dunque, la decisione – per il momento, senza conferme sanitarie ufficiali – è stata presa in via precauzionale per evitare lo sbarco di persone che hanno frequentato il nostro Paese negli ultimi 14 giorni (periodo in cui dovrebbe consumarsi l’incubazione del Covid-19).

Le decisioni del governo thailandese

Nella giornata di giovedì, infatti, il governo thailandese ha deciso di istituire un provvedimento per la messa in quarantena di tutte le persone provenienti dalle aree a rischio di tutto il Mondo. Non solo l’Italia, quindi, ma anche Cina, Corea del Sud, Iran, Hong Kong e Macao.

