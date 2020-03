Primo caso di coronavirus in Vaticano, riportato ufficialmente dalla sala stampa della Santa Sede. Nella giornata del 6 marzo, Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa, ha comunicato l’avvio di una procedura di isolamento all’interno dei servizi ambulatoriali dello Stato.

Coronavirus in Vaticano: primo caso

«Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso». Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha poi aggiunto: «La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti».

Nei giorni scorsi, era trapelata anche la notizia di un possibile tampone a cui sarebbe stato sottoposto papa Francesco, in seguito ai sintomi presentati nelle ultime settimane, che lo hanno costretto a saltare il raduno di Ariccia con la curia romana e anche altri impegni pubblici. Tuttavia, l’analisi era risultata negativa. Ora, saranno applicate diverse misure per contenere possibili contagi all’interno delle mura leonine.