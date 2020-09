Il primo bambino positivo al coronavirus in un asilo di Pergine Valsugana: cosa succede ora

Cosa succede quando un bambino in un asilo nido viene testato positivo al coronavirus? È il caso di scuola che è stato messo in pratica per la prima volta, a partire dalla giornata di ieri, a Pergine Valsugana in Trentino-Alto Adige. In un asilo nido del centro, infatti, c’è stato un caso di coronavirus. Le strutture di questo tipo, in regione, sono aperte sin dal 1° settembre. A una settimana dalla riapertura, ecco che si è verificato già il primo caso.

Pergine Valsugana, primo bambino positivo in un asilo nido

«Sarà necessario – ha scritto su Facebook il sindaco della cittadina Roberto Oss Emer – porre in quarantena e sottoporre a tampone altri 5 bambini che sono inseriti nella stessa sezione dell’asilo nido che aveva frequentato peraltro senza alcun sintomo fino a venerdì. Le altre sezioni, considerati i protocolli attuati fin dal primo giorno di apertura, non hanno avuto contatti e non sono evidenziati problemi sanitari».

Dunque, i test verranno effettuati sugli altri bambini della sua stessa sezione e anche sulle maestre. Al momento, però, non sono previsti ulteriori controlli sugli altri alunni della scuola. Nel complesso, all’interno dell’asilo nido, sono presenti altri 66 bambini.

Cosa ci insegna il caso di Pergine Valsugana