Il ministro Patuanelli in autoisolamento: ha incontrato l’assessore lombardo positivo al coronavirus

Il ministro per lo Sviluppo Economico Stefano Patuanelli (M5S) ha deciso di mettersi in autoisolamento

Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico, ha scelto di mettersi in autoisolamento per prudenza rispetto a quanto sta accadendo in questi giorni. Negli uffici del ministero, il titolare dello Sviluppo Economico in quota M5S ha deciso di prendere questa misura in virtù dell’incontro – avuto qualche giorno fa – con l’assessore regionale della Lombardia Alessandro Mattinzoli. Quest’ultimo, nella giornata di lunedì, era risultato positivo al coronavirus.

Patuanelli in isolamento, la scelta dopo i contatti con l’assessore Mattinzoli positivo al coronavirus

Il ministro Stefano Patuanelli era stato a contatto con lui nei giorni scorsi: era stato l’unico ad avere un lungo incontro personale (superiore ai 15 minuti) con lo stesso Mattinzoli. E questa circostanza lo ha spinto a prendere la decisione dell’autoisolamento. Il ministro Patuanelli, poi, sarebbe stato sottoposto a tampone. Tuttavia, l’esponente pentastellato è risultato negativo al test per il coronavirus.

A scopo precauzionale, tuttavia, è rimasto in autoisolamento nei propri uffici, lavorando a pieno regime, ma allo stesso tempo partecipando alle riunioni – quella con i ministri del governo che deve prendere nuove decisioni sul coronavirus, tra cui la chiusura delle scuole in tutta Italia – in video conferenza. La misura dell’autoisolamento delle istituzioni pubbliche era stata inaugurata anche dal presidente della Lombardia Lorenzo Fontana, dopo essere entrato a contatto con una collaboratrice nel suo staff risultata positiva al coronavirus.

L’esponente della Lega, in quella circostanza, lo aveva annunciato ai propri followers sui social network indossando una mascherina, una scelta ampiamente contestata. Al momento, Stefano Patuanelli ha scelto una linea più moderata: la notizia è filtrata attraverso l’agenzia di stampa Adnkronos, che ha citato fonti qualificate all’interno del Movimento 5 Stelle che hanno potuto confermare la circostanza.

FOTO dalla pagina Facebook di Stefano Patuanelli