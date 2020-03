L’assessore regionale allo Sviluppo sostenibile della Lombardia positivo al test sul Covid-19

È risultato positivo al test sul Covid-19 Alessandro Mattinzoli, assessore allo sviluppo sostenibile della Regione Lombardia. L’annuncio è stato dato dal governatore Attilio Fontana e confermato dall’assessore al Welfare Giulio Gallera. Il tampone effettuati sul 60enne ha dato esito positivo e per lui è stata immediatamente disposta la quarantena. I sintomi accusati dall’uomo, come specificato dai vertici della Regione Lombardia, sono una febbre alta. Non sarebbero stati riscontrati problemi e difficoltà respiratorie. Le sue condizioni di salute sono in costante monitoraggio da parte del personale medico.

La notizia dei Alessandro Mattinzoli contagiato è stata, dunque, confermata dai vertici della Regione Lombardia. Attilio Fontana e Giulio Gallera hanno, inoltre, sottolineato come l’intero staff, dopo la notizia della positività al tampone dell’assessore allo sviluppo sostenibile, e l’intera giunta – adesso – sarà sottoposta a tutti i trattamenti previsti dal protocollo, a partire dai test per verificare l’eventuale contagio da Covid-19.

Alessandro Mattinzoli, l’assessore positivo al Coronavirus in Lombardia

«Come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la giunta si sottoporrà ai test di accertamento – si legge nella nota diffusa dall’assessore al Welfare Giulio Gallera -. Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di sanità per i contatti diretti».

Stop agli impegni istituzionali

Per questo motivo sono stati sospesi, in attesa degli accertamenti e tamponi effettuati su tutte le persone della giunta Lombarda – e sullo staffa che lavora lì – tutti gli eventi previsti nella giornata di oggi. Proprio questo lunedì, infatti, erano previste alcune visite all’interno degli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona, le zone più colpite dai contagi da Coronavirus in tutta Italia.

