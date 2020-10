«Ho la voce del gay, del fro*io», bufera al GFVip dopo le parole di Patrizia De Blanck | VIDEO

La squalifica di Fausto Leali per aver parlato di «neg*i» e di razza non sembra aver scalfito la leggerezza con cui alcuni ospiti della casa del Grande Fratello Vip stanno affrontando questa loro avventura fatta di occhi delle telecamere puntate su di loro 24 ore al giorno. Dopo la bestemmia di Denis Dosio, ecco arrivare Patrizia De Blanck che con grandissima semplicità sdogana l’utilizzo della parola «fro*io» nel bel mezzo di una colazione con gli altri inquilini del reality. E ora potrebbe arrivare una nuova squalifica al GfVip.

Ecco il video che mostra l’atteggiamento della contessa Patrizia De Blanck.

Sono senza parole, voglio vedere se prenderanno provvedimenti nei confronti della contessa.

Dal mio punto di vista la gravità è uguale alla N-word #GFVIP pic.twitter.com/wIxW0dvlQJ — giulia 🐍 (@ineedalcool) October 4, 2020

«Sono seduta, tutto quanto. Datemi un attimo di tregua per favore. Senti, c’ho la voce del gay, del fro*io». Il tutto voltando lo sguardo verso Tommaso Zorzi, in quegli istanti impegnato nel lavare le stoviglie. Ma quella frase non è passata inosservata e lo stesso Zorzi chiede di ripetere quella frase appena pronunciata.

Patrizia De Blanck e la «voce del fro*io»

Ma la Contessa prosegue a che indispettita dietro la richiesta di Zorzi di ripetere quel concetto appena espresso. «Loro vogliono sentire cosa uno dice – prosegue Patrizia De Blanck -. Ma non vi farò sentire», dice puntando il dito verso l’alto. Nella cucina della Casa si Cinecittà scende il silenzio tra i concorrenti del Grande Fratelli Vip che, ancora una volta, si trovano nel bel mezzo delle polemiche. Se sarà seguita la linea utilizzata nei confronti di Fausto Leali, anche la Contessa sarà espulsa nel corso della prossima puntata.

(foto di copertina: da Grande Fratelli Vip, Mediaset Extra)