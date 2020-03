La Polizia comunica che non è possibile neanche fare una passeggiata

In molti, dopo le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto denominato ‘Io resto a casa’ per contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus, si stanno chiedendo cosa sia possibile fare seguendo le linee guida dettate dall’ultimo Dpcm. Tra gli argomenti più discussi c’è anche quello della classica passeggiata all’aria aperta. Secondo la Polizia di Stato, però, non è possibile fare neanche quello. Il comunicato è apparso sul sito ufficiale delle forze dell’ordine.

«Il Paese non può fermarsi, le attività principali devono andare avanti e si deve consentire di raggiungere i luoghi di lavoro a chi non può lavorare da casa propria, così come bisogna dare la possibilità di muoversi a chi ha bisogno di cure specifiche – si legge nella sezione notizie del sito ufficiale della Polizia di Stato -. Per questo motivo il DPCM prevede delle deroghe con riferimento agli spostamenti. E si parla di lavoro, di salute e di necessità. Sono deroghe che nascono nell’interesse della comunità e non dei bisogni del singolo, con l’eccezione di ciò che riguarda lo stato di salute di ciascuno».

La Polizia dice che non si può fare neanche una passeggiata

Fino a questo punto tutto è in linea con quel che tutti gli italiani hanno capito a partire dalla sera di lunedì 9 marzo. Ma erano rimasti dubbi sulla possibilità di trascorrere qualche momento all’aria aperta, magari facendo una passeggiata nei parchi, sempre mantenendo le distanze di sicurezza. E qui il colpo di scena: «È per questo motivo che non ci si può spostare per fare una passeggiata (se lo facessero tutti ci si ritroverebbe in massa in strada) o per andare a trovare un amico».

Il Dpcm ‘Io resto a casa’

Insomma, nessuna passeggiata perché se la facessero tutti ci si ritroverebbe in una situazione si assembramento all’aria aperta. Una presa di posizione che non sembrava essere emersa leggendo tra le righe del Dpcm ‘Io resto a casa’ che, evidentemente, ha bisogno di ulteriori spiegazioni per evitare di incappare in atti al di fuori della normativa vigente. Ma nel decreto – come si legge nelle Faq – si parla della possibilità di fare attività fisica all’aperto, ma non in gruppo. E la passeggiata, in realtà, dovrebbe rientrare in questa categoria.

