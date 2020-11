Pasquale Bruno su Ronaldo: «Non ha rispetto per gli italiani, qui due anni e ancora non parla italiano»

Pasquale Bruno, ex difensore della Juventus e del Torino, si è sempre distinto per il suo essere un difensore alla vecchia maniera. Sempre pronto ad affrontare gli avversari direttamente e con cattiveria, anche in pensione dal mondo del pallone e nella vita da opinionista in tv sceglie di parlare senza mezzi termini. Su Cristiano Ronaldo è stato lapidario, dandogli dell’«ignorante» perché ancora non ha imparato l’italiano pur giocando qui da due anni. Le parole dell’ex calciatore hanno scatenato una polemica sui social tra coloro che sostengono la sua posizione e coloro che, invece, difendono Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ignorante: le parole di Pasquale Bruno

Cristiano Ronaldo sarebbe «ignorante» perché vive «da due anni è in Italia e ancora non parla la nostra lingua, non ha rispetto per i compagni e per gli italiani, ancora parla in spagnolo». Non solo ignorante ma anche poco rispettoso dell’Italia e degli italiani in quanto deciderebbe deliberatamente di non imparare l’italiano e non si sforzerebbe nemmeno. Dalle affermazioni fatte da Ronaldo sui tamponi all’atteggiamento mostrato dal giocatore portoghese, Pasquale Bruno non si risparmia durante la trasmissione condotta da Chiambretti.

Social spaccati in due su Cristiano Ronaldo

Quanto affermato da Pasquale Bruno ha scatenato un dibattito sui social. Le fazioni sono fondamentalmente due: c’è chi gli dà ragione, condannando anche l’atteggiamento da spaccone del giocatore portoghese, e chi invece difende Ronaldo perché – alla fine dei conti – per essere bravo a calciare un pallone non è necessario parlare la lingua del nostro paese.

