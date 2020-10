Cristiano Ronaldo dice che il «tampone è una st*onzata»

Dopo la conferma della sua positività al Coronavirus che non gli consentirà di scendere in campo questa sera contro il Barcellona e contro il suo rivale di sempre, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo si sfoga contro il tampone. Con un post su Instagram ha comunicato ai suoi followers di stare bene e in forma. Poi, però, ha parlato del test a cui deve essere sottoposto fino alla negativizzazione, definendolo «bullshit». Insomma, Cristiano Ronaldo tampone merda è il pensiero del calciatore portoghese della Juventus che non potrà ancora scendere in campo.

«Mi sento bene e in salute, forza Juve!», recita il post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Il tutto corredato da una sua foto seduto sul divano. E che stia bene lo ha sempre dimostrato, fin dalla sua prima positività al tampone nel ritiro della nazionale portoghese. Il campione lusitano, infatti, non ha mai presentato sintomi, ma non ha potuto allenarsi e giocare le partite con la sua Juventus per via della sua persistente positività.

Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: 28 Ott 2020 alle ore 5:27 PDT

Cristiano Ronaldo tampone merda, il post sui social

Oltre a rassicurare i tifosi sul suo stato di salute, il portoghese ha poi pubblicato un altro commento alla sua foto su Instagram: «Pcr is bullshit». Insomma, per Cristiano Ronaldo il tampone è una merda. Una stronzata. Il calciatore era finito nel mirino nelle critiche già nelle scorse settimane a causa di alcune infelici uscite (sempre sul tema Covid) da parte della sorella e della madre. Sta di fatto che Cr7 potrà avere le sue idee sui testa, ma stasera vedrà la sua Juventus contro il Barcellona dal divano di casa. Come già fa da alcune settimane. E continuerà a farlo fino alla fine (della sua positività)

