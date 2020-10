Il focolaio in casa Lazio: per la Champions solo 16 convocati (di cui quattro dalla primavera)

Le voci erano iniziate a circolare nella mattinata di martedì, senza trovare conferma ufficiale. Poi, però, ci ha pensato lo stesso allenatore a comunicare molte defezioni tra i biancocelesti per la partita di Champions League in casa del Bruges per una situazione complicata a Formello a causa del Covid. C’è un focolaio Lazio, con Simone Inzaghi costretto a portare con sé nella trasferta valida per la seconda giornata della massima competizione europea per club solamente 16 calciatori (di cui quattro Primavera). E spiccano grandi nomi nella lista degli assenti.

LEGGI ANCHE > Spadafora dice che non avrebbe mai voluto chiudere piscine e palestre

Le identità dei calciatori che sarebbero risultati positivi all’ultima tornata di tamponi non è stata resa nota (perché sta a ogni società e/o singolo calciatore decidere se rendere pubblico il proprio stato di salute), ma la conferma indiretta è arrivata dallo stesso Simone Inzaghi nel corso della conferenza stampa pre-partita: «Ci sono dei calciatori che sono rimasti a Roma, domani saremo in 16. Nella giornata di domani la Società diramerà un comunicato in merito alla situazione relativa al Covid-19».

Focolaio Lazio, solo 16 calciatori convocati da Inzaghi

E nella lista dei convocati compaiono anche i nomi di molti big biancocelesti. Alcuni erano dati per assenti a causa di problemi fisici di altra natura occorsi nelle ultime settimane; altri, invece, sarebbero risultati positivi ai controlli effettuati prima della partenza per il Belgio. E la lista degli assenti comprende i nomi di Luis Alberto, Ciro Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha e Armini (oltre ai lungo degenti Radu e Lulic, a cui si è aggiunto Escalante).

Domani i secondi tamponi

Mercoledì mattina saranno effettuati i secondi tamponi per confermare le eventuali positività di alcuni calciatori. Sta di fatto che la Lazio a Bruges è andata con solamente 12 elementi della prima squadra, a cui si sono aggregati quattro giovani componenti della Primavera.

(foto di copertina: da profilo Twitter SS Lazio)