Crimi dice che definire il Pd «partito di Bibbiano» era esagerato

Contrordine (quasi) compagni! Il Pd non è più il Partito di Bibbiano. La notizia arriva dal massimo esponente politico – in questa fase – del Movimento 5 Stelle, quello stesso partito che, la settimana scorsa, ha fatto votare i suoi iscritti sulla possibilità di stringere alleanze con altre forze politiche e, segnatamente, quelle del centrosinistra. Vito Crimi ritiene ora esagerata la definizione di Pd come Partito di Bibbiano, una narrazione che ha caratterizzato tutta la durata della prima esperienza di governo pentastellata, quella insieme alla Lega di Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE >Elezioni Emilia-Romagna, il Pd è il Partito di Bibbiano

Partito di Bibbiano, secondo Vito Crimi il Pd non lo è più

In un’intervista al Corriere della Sera, Vito Crimi ha infatti dichiarato: «Forse abbiamo esagerato nel generalizzare fatti specifici attribuendoli a tutto il Pd». I fatti specifici, tra le altre cose, non erano nemmeno imputabili politicamente al sindaco di Bibbiano che con la vicenda degli affidamenti c’entrava poco, mentre le indagini che lo hanno riguardato partivano dalla concessione di una stanza del comune ai servizi sociali sui quali si concentravano gli investigatori. Tuttavia, Luigi Di Maio non aveva esitato a etichettare il Pd come il Partito di Bibbiano in un famoso video che ha fatto il giro del web e che, in quei giorni, era quasi diventato un manifesto programmatico tra ciò che era buono e ciò che era cattivo, politicamente e socialmente parlando, per il M5S.

Il Partito Democratico, sempre secondo Crimi, è un partito con il quale il M5S trova più convergenze di quanto non ne avesse trovate con la Lega. Ma sulle alleanze in Puglia e nelle Marche il capo politico pentastellato è netto: non ci saranno, nonostante il voto su Rousseau che va visto a più ampio raggio (come nel caso di Pomigliano, come nel caso della Liguria) e non direttamente in relazione con le amministrative tout court.