Elezioni Emilia-Romagna, il Pd è il Partito di Bibbiano

“Parlateci di Bibbiano” ha ripetuto il centrodestra a oltranza, indicando il Partito Democratico come responsabile di un fatto di cronaca terribile legato all’allontanamento di molti bambini dalle loro famiglie senza motivi validi. Una storia terribile, strumentalizzata dalla politica: nemmeno la scarcerazione del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti eletto con il Pd, ha fermato la macchina del fango, tanto che Matteo Salvini ha ripetuto il tormentone anche nel giorno del voto alle Regionali, infilandoci anche le sardine definite come “chi minimizza”. Ma se L’emilia Romagna non si è fatta legare, Bibbiano non si è fatta strumentallizare, e lo dimostrano i risultati ottenuti proprio dal Partito Democratico.

A Bibbiano il Pd ha conquistato il 40%

Che la città fosse stufa di essere strumentalizzata, lo si era capito dalle centinaia di persone che hanno travolto Bibbiano a ridosso del giorno delle elezioni, quando Matteo Salvini ha organizzato un comizio finale, dove sul palco capeggiava lo striscione “giù le mani dai bambini”, e si è trovato ancora una volta le sardine pronte a riempire le strade. Talmente tante persone che lo stesso Comune ha dovuto chiedere di tenere in conto che la città non era adatta ad accogliere così tanti manifestanti. E la piazza del Municipio è stata contesa tra i leghisti e le sardine fino alla fine.

Il segnale non è stato dato solo per le strade di Bibbiano ma anche nelle urne, dove il Partito Democratico ha conquistato il 40%. Non solo: il candidato presidente per il centrosinistra Stefano Bonaccini si conquista il 53,9% delle preferenze, contro il 40% di Lucia Borgonzoni e il 29,2% della Lega- che comunque resta il primo partito del centrodestra.

Nonostante la terribile inchiesta “Angeli e Demoni”, che ha portato Bibbiano ad essere la città simbolo di una storia orribile, nonostante la strumentalizzazione e la propaganda, il Comune vota in linea con le ultime elezioni regionali di cinque anni fa, dove Stefano Bonaccini aveva raccolto il 57% e il Partito democratico aveva superato il 50%.

E ora, il tormentone “parlateci di bibbiano” potrebbe ritorcersi proprio contro il centrodestra che tanto lo ha cavalcato.

(Credits immagine di copertina: 6000 sardine@6000sardine)