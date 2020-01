Che il leader di un partito in corsa pubblichi un post invitando a votare, ce lo si può aspettare. Del resto le linee guida dell’Agcom raccomandano di rispettare il silenzio con tutti i mezzi di diffusione, ma la legge non vieta esplicitamente la propaganda elettorale. Passino allora i video e i post in cui si spiega come si vota e si invitano i cittadini a recarsi alle urne. Ma Matteo Salvini, nel giorno di voto delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, ha violato il silenzio elettorale in pieno, attaccando il partito avversario. Come? rispolverando, per l’ennesima volta e dopo la scarcerazione del sindaco Andrea Carletti, il tormentone di Bibbiano.

Matteo Salvini rompe il silenzio elettorale parlando, ancora, di Bibbiano

«Quelli del PD vorrebbero il silenzio» twitta Matteo Salvini nel giorno delle elezioni e quindi, si presuppone, del silenzio elettorale. Il leader leghista twitta a colpi di hashtag: « #oggivotoLega anche perché noi su #Bibbiano NON taceremo. Giú le mani dai bambini!». Non solo il tweet con il video di Beppe Sala che parla di Lucia Borgonzoni.

https://twitter.com/matteosalvinimi/status/1221371890784243712

E poi ancora un secondo tweet, con un altro video: quello con le mamme dei bambini di Bibbiano. «Se avete 2 minuti ascoltate le parole di queste mamme, che si sono viste strappare via i loro figli con una crudeltà inaudita. E se qualcuno osa dirvi che è “assurdo parlare di #Bibbiano”, fategli vedere questo filmato» scrive Salvini condividendo il video in cui appare a intervalli regolari Mattia Santori, leader acclamato delle Sardine, che dice «ritengo assurdo che si continui a parlare di Bibbiano» interrompendo il discorso delle mamme di Bibbiano con pianoforte in sottofondo.

Se avete 2 minuti ascoltate le parole di queste mamme, che si sono viste strappare via i loro figli con una crudeltà inaudita.

E se qualcuno osa dirvi che è "assurdo parlare di #Bibbiano", fategli vedere questo filmato. pic.twitter.com/lEjlew0C5h — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 25, 2020

(Credits immagine di copertina: Fermo immagine Twitter Matteo Salvini@matteosalvinimi)