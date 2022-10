Per annunciare l’acquisto da parte di Kanye West, Parler ha doxxato le e-mail degli utenti VIP

Quando si invia una mail a più persone (soprattutto se si tratta di una comunicazione “istituzionale”), si possono scegliere due modalità di invio: la prima è in Copia Conoscenza (CC), la seconda in Copia Conoscenza Nascosta (CCN). E quanto queste e-mail devono essere inviate a molteplici soggetti (che neanche si conoscono) è sempre preferibile utilizzare la seconda modalità per evitare che gli indirizzi dei destinatari non finiscano alla mercé di tutti. E, invece, i vertici di Parler non hanno adottato questa soluzione base e, inviando una comunicazione a tutti i membri VIP del portale social di estrema destra, ha – di fatto – diffuso gli indirizzi mail di tutti loro.

LEGGI ANCHE > Kanye West studia da wannabe Trump. E vuole comprarsi Parler

Tutto è partito dall’entusiasta mail inviata dai vertici della piattaforma social per comunicare agli utenti (quelli VIP, tra cui anche Ivanka Trump, figlia dell’ex Presidente degli Stati Uniti) l’accordo raggiunto con Kanye West, il controverso rapper e produttore discografico americano che più volte ha annunciato la sua candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti. La celebrazione telematica dell’evento, però, ha portato a una figura barbina da parte di Parler. In che senso?

Today’s media operations fail:

Parler sent an email to all users with 300+ of their verified users CC’d instead of BCC’d

Now hundreds of people are replying and everyone has access to the personal emails of many verified users and Parler investors pic.twitter.com/pjjxJtM6dD

— Adam Ryan 🤝 (@AdamRy_n) October 17, 2022