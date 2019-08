Il Papeete apre la spiaggia a Matteo Renzi

Il Papeete non è verde, nonostante il suo proprietario sia un fervente leghista, amico del leader del Carroccio ed eurodeputato proprio nelle file del partito di Matteo Salvini. Lo ha tenuto a specificare Matteo Molina, il direttore artistico del famoso stabilimento di Milano Marittima dove, in questa torrida estate, è stata approntata la crisi di governo che ha messo fine all’esperienza di una maggioranza populista/sovranista. Anzi, nel reportage de La Stampa (a firma Niccolò Zancan) si aprono le porte anche agli altri leader politici o ideologici.

«La nostra non è una spiaggia schierata politicamente – ha detto il direttore artistico del Papeete, che ricopre questo ruolo da un paio di anni e cura tutti gli eventi che si sono susseguiti (e si susseguono ancora) nel famoso stabilimento balneare sulla Riviera Romagnola -. Se domani volesse venire a trovarci anche Matteo Renzi, faremmo salire sul palco anche lui». Un’apertura a tutto campo, con un inciso su un’ospitata che risale all’inizio della stagione balneare che ora si appresta a chiudersi.

Il Papeete invita Matteo Renzi

Il 6 di giugno, infatti, è stato a pranzo proprio al Papeete anche Beppe Grillo – garante del Movimento 5 Stelle e fondatore dei primi pentastellati, prima del nuovo statuto -, come raccontato dallo stesso direttore artistico. Un pranzo passato in toni minori, forse anche perché il comico genovese non ha organizzato una conferenza stampa dalla spiaggia e non si è dilettato a fare il dj davanti alla folla.

Il proprietario dello stabilimento di Milano Marittima

Punti di vista. Secondo il racconto fatto da Matteo Molina e riportato da La Stampa, dunque, il Papeete si distingue proprio per non essere una spiaggia colorata politicamente. La realtà, però, è che finora la Lega l’ha spopolato in quello stabilimento balneare di proprietà di quel Massimo Casanova che è stato rappresentante della Lega in Puglia e diventato Europarlamentare dopo il voto dello scorso 26 maggio.

(foto di copertina: ANSA/SERENELLA MATTERA)