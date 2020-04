‘La Stanza del Medico’, il nuovo programma di Paolo Bonolis in onda da domani

In un periodo in cui, per ovvi motivi, è difficile creare nuovi prodotti televisivi, ecco che Paolo Bonolis annuncia il suo ritorno in onda con un nuovo programma. Si chiamerà La Stanza del Medico e sarà trasmesso da domani, martedì 21 aprile, in streaming su SDL Tv. Sarà un appuntamento settimanale in cui il conduttore interagirà con diversi ospiti in collegamento. L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sul proprio canale Instagam.

LEGGI ANCHE > Paolo Bonolis spiega: “Rifarei il Festival di Sanremo, ma non al Teatro Ariston”

«Da martedì 21 aprile alle 21.30 un nuovo appuntamento settimanale su sdl.tv “La Stanza Del Medico” con il prof. Roy de Vita. Al termine di ogni episodio andremo in diretta per rispondere alle vostre domande, mentre giovedì alle 18.30 (sempre in diretta su sdl.tv) riapriremo lo sportello della stanza del medico per approfondire l’argomento.

LA STANZA DEL MEDICO è una produzione SDL.TV», si legge nell’annuncio social.

Paolo Bonolis torna in onda con La Stanza del Medico

Sarà un programma di riflessione e dialogo, dato che lo stesso Paolo Bonolis l’ha definito «una costola de Il Senso della Vita». Il tutto andrà in onda su SDL Tv, di proprietà della moglie Sonia Bruganelli. «La Sdl Tv vi mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento da seguire e al quale partecipare con il vostro pensiero. Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il Senso della Vita, così, per non addormentare la mente ».