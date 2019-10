Da oggi chiamatela dottoressa Paola Taverna

La senatrice del Movimento 5 Stelle Paola Taverna laureata. Classe 1969, la vicepresidente del Senato ha ottenuto il titolo di dottoressa in Scienze Politiche. Oggi, la notizia è partita proprio dai canali social della stessa senatrice che ha pubblicato la sua fotografia con la corona d’alloro e la tesi rilegata stretta al petto.

Paola Taverna laureata, il post su Facebook

«…E adesso è festa!» – è stato il commento di una sorridente Paola Taverna, che per l’occasione ha ricevuto anche un mazzo di girasoli (con una rosa rossa al centro). Il corridoio dell’università è ripreso nello sfondo, con il classico viavai di studenti. Le reazioni alla sua fotografia pubblicata su Facebook sono molteplici e, per questo motivo, Paola Taverna ha sentito il bisogno di ringraziare tutti: «Ringrazio di cuore ciascuno di voi per le bellissime parole!».

Paola Taverna laureata, la discussione con la Boschi

La laurea di Paola Taverna ha un valore che va al di là del semplice conseguimento del titolo di studio. In questa estate, la senatrice del Movimneto 5 Stelle aveva avuto uno scambio molto serrato con Maria Elena Boschi via social network. L’ex ministro e sottosegretario, ora esponente di Italia Viva, aveva messo in evidenza la differenza tra il suo eventuale futuro e quello della collega del Movimento 5 Stelle, fuori dalle mura della Camera o del Senato: «Io tornerò a fare l’avvocato – scriveva la Boschi -: cosa farà invece la Taverna».

La vicepresidente del Senato aveva anticipato la sua imminente laurea e aveva anche risposto in maniera piccata alla Boschi: «In autunno sarò dottoressa in Scienze Politiche, per lei ora sono la vicepresidente del Senato». Ora è ufficiale: Maria Elena Boschi (e non solo lei) possono chiamarla anche ‘dottoressa Paola Taverna’.

FOTO dalla pagina Facebook di Paola Taverna