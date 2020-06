Pago, brutta sorpresa questa mattina: «Sono stato derubato»

Nella centralissima Milano, questa mattina, il cantante Pago si è risvegliato con una brutta sorpresa. La sua macchina è stata aperta e il finestrino è stato rotto. Gli oggetti custoditi nell’automobile sono stati portati via e tra questi un portafoglio marchiato Gucci, “ricordo” di un regalo. Dentro c’erano i documenti, pochi contanti, bancomat e carta di credito.

Pago derubato a Milano

«Non mi importa dei pochi soldi o del portafoglio. Basta che mi restituiscano i documenti» – dice il cantante che non vive un periodo fortunato. Pago, al momento, si trova a Milano, a casa di un amico. Proprio lui che, come dice nel libro appena uscito, è ancora un “Vagabondo d’amore”, lontano dalla sua ex Serena Enardu. Sui social ha mostrato le immagini della macchina con finestrino rotto.

«Bella Milano, però succede anche questo – ha scritto su Instagram -. Vado in palestra e poi vado a cambiare questo vetro, poi vado a farmi benedire. Chiaramente scherzo, ma magari quel portafoglio che mi hanno rubato serviva a qualcuno». Il cantante, dopo la brutta scoperta, è andato in palestra, con l’intenzione di sfogare un po’ di tensione e rabbia per quello che gli è accaduto questa mattina a Milano.

Pago, cantante che ha firmato successi come Vorrei tu fossi mia e Love my love ha partecipato, sia in passato, sia recentemente, a diversi reality show come Music Farm (che ha vinto), ma anche Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip.