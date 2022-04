Il nuovo sistema online per la prenotazione delle visite mediche nel Lazio

Sta per essere lanciato il nuovo sistema di prenotazione online o tramite app per le prime visite specialistiche da prenotare e gestire in autonomia nella Regione Lazio. A presentare la nuova possibilità offerta ai cittadini che abitano nel Lazio e che vogliono usufruire del sistema sanitario nella regione saranno – nella giornata di giovedì 14 aprile alle ore 15 presso la sede della Regione Lazio a Roma, precisamente in Sala Tevere – saranno il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Cosa possono aspettarsi i cittadini dal nuovo sistema di prenotazione online visite Lazio?

Sistema di prenotazione visite Lazio: come funziona?

Utilizzare il sistema online (da pc) e via app per prenotare e gestire le prime visite specialistiche in regione in massimo ‘tre click’ ha un funzionamento molto semplice, come indicano le istruzioni diffuse dalla Asl Roma 1 nella giornata di ieri. Attualmente il servizio risulta già attivato in via sperimentale dando la possibilità di prenotare una serie di prestazioni sanitarie con Priorità D (Differibile) e Priorità P (Programmata) agendo poi autonomamente sugli appuntamenti presso le strutture sanitarie della regione.

Tramite il sistema si può quindi prenotare, spostare e disdire gli appuntamenti entro il termine di validità della prescrizione medica. Per vedere la lista di prenotazioni attualmente possibili basta consultare la pagina dedicata e per effettuare la prenotazione sono sufficienti tre passaggi:

Per effettuare la prenotazione, occorre seguire i seguenti passaggi:

Inserire il codice fiscale e gli ultimi tredici caratteri della tessera sanitaria o inquadrare il codice fiscale e la tessera sanitaria con lo smartphone se si utilizza l’app;

Scegliere data, ora e luogo disponibili confermando il proprio recapito telefonico e la propria email;

Effettuare il pagamento della prestazione erogata tramite il codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) che permette di sfruttare tutte le modalità previste dal circuito PagoPA (online, tabaccherie, punti vendita SISAL e Lottomatica, home banking).

Qualora non fosse possibile recarsi a una visita prenotata occorre disdirla nei tempi previsti, pena il pagamento dell’intero importo della prestazione.