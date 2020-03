In questo momento, l’Italia è il Paese che ha più contagi da coronavirus al mondo

Si tratta, è bene precisarlo, di una condizione assolutamente provvisoria, che si insinua in una finestra oraria molto particolare, quella in cui i dati italiani sul coronavirus sono stati comunicati prima di quelli ufficiali degli Stati Uniti. Ma alle 18 del 27 marzo l’Italia diventa il primo Paese al mondo per numeri di contagi da coronavirus. Nessuno, nemmeno la Cina ha un numero così alto, al momento, di persone che sono state contagiate, comprese le persone decedute e quelle guarite.

LEGGI ANCHE > Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia

Paese con più contagi: l’Italia al momento ne ha 86.500

Il numero complessivo dei contagiati in Italia raggiunge quota 86.498, secondo l’elaborazione in real time della Johns Hopkins University. In Cina, dove la curva ha frenato di botto quasi a raggiungere il valore della crescita zero in tutto il Paese, infatti, il numero complessivo dei contagiati è di 81.897. Negli Stati Uniti, prima della comunicazione di oggi, i contagi sono pari a 86.102, circa 400 in meno dell’Italia.

Del resto, la crescita esponenziale degli Stati Uniti in questa terribile classifica non si arresterà e, anzi, nella giornata di domani, quando in Italia sarà notte inoltrata, la comunicazione dei dati ufficiali potrebbe portare gli States a registrare un numero di contagiati superiore alle 100mila unità. Saranno proprio gli Stati Uniti, che all’inizio hanno minimizzato il contagio e la sua portata, a pagare il tributo più alto di questa epidemia.

Oggi, inoltre, in Italia si è verificato un nuovo record negativo: quello relativo al numero di morti in un giorno. Sono stati 919, 969 se si aggiungono anche i 50 morti non registrati ieri in Piemonte. Qualche unità in più se si considera che non sono pervenuti nella sede centrale della Protezione Civile i dati della provincia di Pesaro.