L’idea di realizzare 500 posti di terapia intensiva a Fiera Milano. Gallera: «Si può costruire in sei giorni»

I numeri del contagio continuano a non fermarsi e gli effetti dell’ultimo Dpmc del governo si vedranno solo entro 14 giorni. In tutta Italia si sta provando a rafforzare il numero di posti di terapia intensiva all’interno dei nosocomi, ma anche attraverso soluzioni alternative. L’ultima proposta, già al vaglio e solo in attesa dei materiali, arriva dalla Regione Lombardia (la più colpita dal Covid-19): costruire un ospedale Fiera Milano che darebbe la possibilità di creare 500 nuovi posti letto. Tutto dipenderà da quando la Protezione Civile riuscirà a mettere a disposizione 500 respiratori e personale medico.

LEGGI ANCHE > La proposta di Maria Elena Boschi: utilizzare due navi da crociera di lusso per creare posti letto

Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, intervenuto giovedì mattina in collegamento con Omnibus, su La7: «Può essere pronto entro 6 giorni, a patto che ci siano i respiratori e il personale. Aspettiamo una risposta della Protezione civile». L’ipotesi, già pronta e solo in attesa di realizzazione, è quella di destinare i capannoni della Fiera (a Rho) per decongestionare gli ospedali di Milano, Cremona e del Lodigiano. Ma la struttura non sarà aperta solamente ai cittadini della Lombardia.

Ospedale Fiera Milano si può costruire in sei giorni

«Abbiamo già predisposto il progetto con la Protezione civile e la Fiera – ha aggiunto Giulio Gallera -. Questo modulo potrà essere al servizio del Paese e si potrà poi spostare». Mancano, dunque, solamente quei respiratori indispensabili per la terapia intensiva e gli operatori del personale medico da utilizzare nel nuovo Ospedale Fiera Milano in procinto di partire. Una volta ottenute queste garanzie, ci vorranno sei giorni per adibire il tutto.

La situazione nelle terapie intensive

L’assessore Giulio Gallera ha sottolineato che, nelle ultime ore, si stanno cercando nuovi spazi per istituire reparti di terapia intensiva per ospitare i casi più gravi di affetti da Covid-19. Oltre alla struttura provvisoria di Milano Fiera, la Regione Lombardia, nei prossimi 5-7 giorni metterà in campo altri 200 posti letto: «ogni spazio possibile, anche gli scantinati se serve, arrivando così al massimo della sua capacità espansiva».

(foto di copertina: da Omnibus La7)