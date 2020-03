La proposta di Maria Elena Boschi: utilizzare due navi da crociera di lusso per creare posti letto

L'idea, però, era stata già presentata in Liguria e si sta lavorando in questa direzione

Gli effetti dei provvedimenti presi dal governo con gli ultimi Dpcm si vedranno tra almeno due settimane. Questa data è stata indicata seguendo i dati che arrivano dagli esperti che parlano di un periodo di 14 giorni (secondo i campioni analizzati) di incubazione per il Covid-19. I numeri dell’emergenza, dunque, difficilmente scenderanno nelle prossime ore e la situazione negli ospedali rischia di superare le previsioni, anche quelle meno ottimistiche. Si è alla ricerca di nuove soluzioni per i posti letto nei vari nosocomi, ma Maria Elena Boschi (ex ministro e presidente dei deputati di Italia Viva) lancia una proposta.

La deputata sostiene che sarebbe più opportuno utilizzare le cabine – già pronte in termini di posti letto e bagno in camera – delle navi da crociera di lusso per consentire la creazione di un ambiente migliore rispetto a quello rappresentato dagli ospedali da campo (come le tende installate al di fuori di diversi nosocomi italiani) o vecchie caserme adibite in questo stato di emergenza sanitaria.

Una piccola proposta. Servono posti letto. Attrezziamo allora due navi da crociera di lusso, che hanno cabine con bagno e tutti i comfort: è una soluzione migliore di ospedali da campo o vecchie caserme. Possono essere allestite subito. — maria elena boschi (@meb) March 12, 2020

I posti letto nelle navi da crociera di lusso

«Una piccola proposta. Servono posti letto – ha scritto Maria Elena Boschi sui suoi profili Facebook e Twitter -. Attrezziamo allora due navi da crociera di lusso, che hanno cabine con bagno e tutti i comfort: è una soluzione migliore di ospedali da campo o vecchie caserme. Possono essere allestite subito».

Prima della Boschi c’è stata la Liguria

La proposta, in realtà, era già stata avanza nei giorni scorsi in Liguria con Gnv che ha avuto l’idea di trasformare un traghetto in nuovi posti letto per decongestionare gli ospedali. La proposta ha avuto il via libera anche dal sindaco di Genova Marco Bucci, dal governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e dalla protezione civile. Ora si stanno valutando tutti i dettagli per portare a compimento questa idea.

