Non era vera la storia dei 249 medici ‘malati immaginari’ dell’Ospedale Cardarelli di Napoli

Non è vero che 249 medici dell’Ospedale Cardarelli di Napoli non si sono presentati a lavoro nei giorni scorsi per timore del Coronavirus paventando motivi di salute dietro le loro assenze. A smentire quanto comparso in prima pagina – nell’edizione di mercoledì 18 marzo 2020 – su Il Fatto Quotidiano (con la notizia ripresa anche da altri quotidiani locali e Nazionali) è stata la stessa azienda ospedaliera campana che ha diffuso ben altri numeri. Comprese quei medici che hanno contratto il Coronavirus.

LEGGI ANCHE > Da Napoli alla Basilicata, i brutti audio WhatsApp e commenti sui social che accusano i medici di diffondere il coronavirus

«La direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli smentisce la notizia di stampa che riferisce di ‘249 dottori malati immaginari’. Una notizia che non trova alcun fondamento nei documenti puntualmente verificati dalla direzione amministrativa – si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale del nosocomio napoletano -. I numeri, certificati e verificabili, riferiscono di un organico di 739 medici dei quali 276 impegnati nel Dipartimento di Emergenza Urgenza DEA».

I medici dell’Ospedale Cardarelli non sono ‘malati immaginari’

I numeri vengono spiegati ancor più nel dettaglio nel prosieguo del comunicato stampa: «Dei 739 medici impegnati a combattere l’emergenza legata al coronavirus e a tutte le altre patologie i medici assenti per malattia sono 33. Di questi 17 operano nel Dipartimento di Emergenza Urgenza DEA e altri 16 sono invece assegnati ad agli altri dipartimenti assistenziali. È bene rilevare anche che dei 33 medici attualmente in malattia 4 sono affetti da anni da gravi patologie e 4 sono stati accertati Covid positivi. Al fine di tutelare l’immagine dell’Azienda ospedaliera, dei dipendenti (medici e non) che con dedizione e coraggio sono a lavoro la direzione strategica si riserva di agire nelle opportune sedi contro chiunque diffonderà notizie non verificate e non corrispondenti a verità».

La realtà e i numeri

Cifre ben diverse dopo l’indignazione arrivata nella giornata di ieri, con l’accusa ai medici dell’ospedale Cardarelli di Napoli di non voler affrontare i rischi da Coronavirus. Insomma, i numeri restituiscono una realtà ben differente con i medici, da Nord a Sud, che stanno lavorando assiduamente per aiutare tutti i cittadini in questo periodo così difficile.

(foro di copertina: da Google Maps)