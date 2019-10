Oslo, ruba un’ambulanza e si lancia contro un gruppo di pedoni

Momenti di paura a Oslo. Un uomo, poco dopo le 13.30, ha rubato un’ambulanza e ha iniziato la sua folle corsa per le vie del centro della capitale della Norvegia. Nei suoi spostamenti ha colpito alcuni pedoni tra cui una famiglia che passeggiava in quella zona con un bambino nel loro passeggino. La polizia norvegese ha aperto il fuoco e, dopo un breve inseguimento, ha arrestato l’uomo. Ancora non sono chiare le motivazioni di questo gesto, ma le forze dell’ordine hanno dichiarato che è ricercata anche una seconda persona, probabilmente donna.

LEGGI ANCHE > Roma, sparatoria in strada all’Eur a due passi dall’Hotel Sheraton

«Abbiamo il controllo dell’ambulanza che è stata rubata da un uomo armato – ha scritto su Twitter la Polizia di Oslo – sono stati esplosi spari per fermare il sospettato, che non è gravemente ferito». Si cerca anche un presunto complice, mentre si è alla ricerca anche di un presunto secondo soggetto che avrebbe preso parte a questo furto dell’ambulanza che, poi, ha investito diversi passanti.

#Norvege– #Oslo– (Suite) Peu de temps après, les autorités ont déclaré que l’ambulance a été volée par deux hommes et que l’un d’eux était toujours en fuite. La vidéo de la scène où la police tire sur le suspect en question 🎥🎥 pic.twitter.com/bvOsKLSPaW — Ⓝ ⓂⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) October 22, 2019

Oslo, rubano ambulanza e investono pedoni

Tra i feriti, oltre all’uomo fermato colpito dalla polizia, anche un bambino che si trovava a passeggio con i suoi genitori in quella via del centro di Oslo. Il piccolo, insieme alle altre persone investite, è stato immediatamente ricoverato in ospedale e le sue sono le condizioni considerate più serie.

La ricerca della donna

La polizia di Oslo descrive la ricercata come una donna con pelle chiara, alta più o meno un metro e 65, capelli castani leggermente ricci. Indossa una giacca nera e potrebbe essere ubriaca.

(foto di copertina: da NrK)