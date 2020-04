Annullata l’ordinanza di Cateno De Luca. Lui replica: «Preferisco morire in trincea, politicamente vittima dei colpi di lupara di Stato»

«Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, visto il parere favorevole della Sezione I del Consiglio di Stato, che ne ha ravvisato i presupposti, ai sensi dell’art. 138 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali ha deliberato l’annullamento straordinario, a tutela dell’unità dell’ordinamento, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Messina n. 105 del 5 aprile 2020, relativa all’attraversamento dello Stretto di Messina con attivazione del sistema di prenotazione online». Questo è lo scarno comunicato con cui si dà il via all’annullamento dell’ordinanza. E De Luca ha risposto piccato.

Le lupare di Stato

«Mi vogliono politicamente ammazzare a colpi di lupara di Stato – dice il sindaco di Messina ancor prima della decisione di annullamento -. La riunione straordinaria del CdM che è stata preannunciata per esaminare il caso De Luca è l’ennesima conferma della trasformazione di una Stato serio in Repubblica delle Banane che questo Governo ha avuto la capacità di fare con l’Italia. Mi hanno più volte intimidito con le loro omissioni, i loro silenzi e i loro avvertimenti burocratici ma vado avanti per tutelare gli italiani da quello che ormai è un subdolo regime. Preferisco morire in trincea, politicamente vittima dei colpi di lupara di Stato».