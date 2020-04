Gli One Direction sono stati una delle boyband più famose della scorsa decade formata da Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik. Dal 2010 al 2016 il gruppo più famoso uscito da X-Factor UK ha venduto oltre 50 milioni di dischi diventando per profitto netto la band più redditizia di sempre nella storia del pop inglese: ognuno dei componenti ha messo in tasca in soli sei anni 14 milioni di dollari! La fine era iniziata quando il 25 marzo 2015 lasciò ufficialmente la band, che dopo aver inciso l’ultimo album nel 2016 annunciò di andare in pausa spezzando il cuore di milioni di fan.

Tutti avevano intrapreso la carriera da solista con un buon riscontro di pubblico e critica, con Harry Styles che è addirittura diventato una star di Hollywood come protagonista di Dunkirk diretto da Christopher Nolan. Ora però Liam Payne ha annunciato che sono in corso delle conversazioni per una grande reunion nel 2020 per festeggiare i 10 anni di carriera del gruppo.

Liam Payne ha spiegato al The Sun che il ritorno è praticamente certo:

“Si avvicina il decimo anniversario, così nelle ultime settimane abbiamo parlato molto ed è stato davvero bello. Ascoltare molte voci delle persone, rivedere vecchi contenuti e cose diverse che non vediamo da molto tempo, o non abbiamo mai visto prima, è stato molto interessante. Non sono sicuro di quanto posso raccontarvi – ha scherzato il cantante – stiamo lavorando a tante cose. È qualcosa di incredibile, davvero. Non riesco ancora a crederci, mi sento ancora come se non sapessi cosa diavolo stessi facendo se ripenso al nostro successo”.

Un’intervista che ha letteralmente fatto impazzire le fan degli One Direction e che apre a scenari davvero interessanti. In un primo momento sembrava scontato che la reunion riguardasse soltanto i “superstiti del 2016”, ovvero la formazione senza il primo fuori uscito Zayn Malik. Ora però arrivano interessanti sviluppi anche su questo aspetto.

One Direction di nuovo in 5? Spuntano i follow a Zayn Malick

I fan hanno notato che gli account di Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Liam Payne, oltre a quello ufficiale degli One Direction, hanno ricominciato a seguire il profilo di Zayn Malik, che aveva lasciato il gruppo nel 2015. Per ora Zayn non li segue a sua volta, ma in tempi di social network anche un follower può far volare la fantasia dei fan che hanno accolto con virtuali grida entusiastiche questo ennesimo tassello verso l’attesa reunion. Staremo a vedere cosa succederà, coronavirus permettendo.